Consegui livrar o casal de boa parte dos parasitas que o assediavam por intermédio do “embaixador de Hollywood” no Brasil, Harry Stone, mas do governador Chagas Freitas, não. Este o convidara para assistir ao desfile das escolas, na noite seguinte, com direito a limusine. Francis só conhecia o carnaval de Nova Orleans. Em meio ao resumo que lhe fazia sobre as diferenças entre a nossa folia e o mardi gras, eis que ele, de chofre, me perguntou, cantarolando As Pastorinhas, se aquela música, afinal, era russa ou brasileira. Pois é, foi preciso que um gringo, filho de músico, viesse ao Brasil me chamar a atenção para a influência da música popular russa na marchinha de Noel e Braguinha.

Confere. Experimente lentear o andamento de “a estrela d’alva num céu distante”. Nem carece de uma balalaica.

Francis foi até a avenida, teve um cordão de ouro afanado por um pivete, achou patética a fauna ao redor do governador, viu duas escolas, e preferiu apreciar o restante pela TV, o que fizemos até despontar a estrela d’alva, a beber parati e devorar os pastéis de carne como só minha mãe fazia. Já então falávamos das celebridades do cinema que ao carnaval do Rio costumavam vir, desde os anos 1940, quando ele, de chofre, me pediu uma folha de papel e uma caneta. E assim foi que, traçado por uma BIC, nasceu aquele desenho de Donald e Mickey.