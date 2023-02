A Volta ao Mundo em 80 Dias: série de aventura, romance e paisagens incríveis; veja detalhes

Escritor de obras que se tornaram clássicas na literatura mundial, Jules Verne, ou Júlio Verne, nasceu em 8 de fevereiro de 1828, na cidade de Nantes (França). Escreveu, entre outros livros, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra e A Ilha Misteriosa. Em cada um, revelou sua imaginação sem limites, proporcionando ao leitor o contato com histórias cheias de aventuras, humor e personagens dispostos a explorar o impossível. Ganhou reconhecimento como criador da ficção científica.

Outra obra sua, A Volta ao Mundo em 80 Dias (1873) é daquelas que passa de geração para geração como leitura e diversão, com força para conquistar o leitor de qualquer idade do início ao fim da história. Por isso mesmo, essa foi um dos livros que ganharam versões para as telas, seja do cinema, como a que foi estrelada por David Niven, em 1956, ou a mais recente, ao ser transformada em série, que está disponível no Globoplay e que terá a exibição de seu primeiro episódio nesta quarta, 15, na Globo, no Cinema do Líder, após o BBB.

Cena da série A Volta ao Mundo em 80 Dias, com David Tennant, Ibrahim Komae e Leonie Benesch Foto: Globoplay





A Volta ao Mundo em 80 Dias traz a envolvente história do inglês Phileas Fogg, um cavalheiro que tem uma vida solitária e regrada, nada sai ao seu controle. Costuma tomar chá com amigos e, certo dia, em meio a uma discussão aceita o louco desafio de viajar pelo mundo em 80 dias. Mas ele terá de fazer tudo isso em uma época sem tecnologia, somente trens, barcos e... balões. E ainda terá dia e hora marcados para retornar da aventura.

Nesta série, o protagonista, Phileas Fogg, é vivido pelo ator David Tennant, que terá ao seu lado o prestativo Passepartout (Ibrahim Koma), um homem negro francês com dificuldade de confiar nas pessoas e ser respeitado por sua posição social, além da jornalista Abigail (Leonie Benesch), que luta para ser levada a sério na profissão que escolheu e partirá disposta a cobrir de perto todos os destinos visitados pela expedição.

Feita em oito episódios, a série Volta ao Mundo em 80 Dias reflete esse mundo criado por Julio Verne, que faz a gente embarcar em uma aventura junto com os personagens. Cheio de humor, mas exibindo paisagens deslumbrantes na trajetória e colocando em cena ainda as relações entre os personagens em contato com culturas de países variados.