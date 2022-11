CCXP22: O que saber sobre o evento que começa nesta quinta

Depois de realizar duas edições à distância, por conta da pandemia de covid-19, a CCXP volta ao presencial em 2022. Entre os dias 1º a 4 de dezembro, o público poderá participar de estandes imersivos e de painéis com grandes estrelas do cinema, TV e quadrinhos.

Para te ajudar a saber todos os detalhes da CCXP22, confira logo abaixo um guia elaborado pelo Caderno 2 com principais informações do evento e detalhes da programação.

Roberto Fabri, VP de conteúdo e marca da CCXP e Marcelo Furlani, socio-fundador do Omelete e da CCXP durante montagem do evento no Expo Sao Paulo, na zona sul da cidade. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Onde a CCXP22 vai acontecer?

Assim como nos anos anteriores, a CCXP22 acontecerá no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, em São Paulo (SP) e CEP: 04329-900.

Qual o horário de funcionamento da CCXP22?

O evento funciona em diferentes horários. Confira, logo abaixo, os detalhes de todos dias da CCXP22:

A Spoiler Night, que é uma noite para convidados conhecerem o espaço com antecedência, acontece na quarta-feira, 30, entre 18h às 21h.

O primeiro dia oficial de evento na quinta-feira, 1º de dezembro, ocorrerá entre 12h e 21h.

É o mesmo horário da sexta-feira, 2 de dezembro, que também funciona entre 12h e 21h.

Já o sábado, 3, começa mais cedo, abrindo os portões às 11h e fechando às 21h.

Por fim, no domingo, a CCXP22 vai funcionar entre 11h e 20h.

A edição de 2019 foi a última com público, antes da pandemia, que contou com a presença de Gal Gadot, que interpreta a Mulher Maravilha nos cinemas. Foto: Werther Santana/Estadão

Quais são os principais palcos e espaços da CCXP22?

Palco Thunder by Cinemark Club - Com 3 mil lugares, é o principal auditório da CCXP. Este é o local onde os mais conceituados artistas de cinema, games e TV, internacionais e nacionais, presentes no festival, passam pelo espaço para participar das atividades realizadas pelos maiores estúdios e players do entretenimento mundial. Aqui acontecem pré-estreias, debut de trailers e teasers além de muita conversa e material exclusivo de repercussão internacional.

Palco Ultra - É o segundo maior auditório da CCXP. O local recebe os mais diversos conteúdos de cinema, TV e demais temas ligados à cultura pop, bem como painéis com quadrinistas e outros convidados do evento.

Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios - Conhecido como o coração da CCXP, o Artists’ Valley vai receber mais de 500 artistas e ostenta o título de maior encontro de artistas ligado aos quadrinhos do mundo. São quadrinistas consagrados e novos talentos, vindos de diversas partes do país e do exterior. Os trabalhos apresentados abordam os mais variados gêneros, incluindo aventura, charge, cartum, ficção-científica, humor, infantil, juvenil, LGBTQI+, mangá, policial e suspense, entre outros, reflexo do pujante mercado nacional de quadrinhos, que tem na CCXP uma vitrine importante para aproximar os fãs de seus artistas favoritos e também para alcançar novos públicos. A homenageada do ano é a quadrinista Ciça, dona de orbras como O PATO, BEL e Livro dos Provérbios, Ditados, Ditos Populares e Anexins.

Palco Creators - O local é o ponto de encontro para criadores de conteúdo e influenciadores das redes sociais dentro do universo da cultura pop. No palco, diversas dinâmicas, entre elas, o Concurso Cosplay, que acontece no último dia do festival, reunindo os 12 finalistas selecionados por voto popular. Nesse palco também acontecem os desfiles cosplayers, que dá a oportunidade daquele que não foi selecionado para o concurso, mas quer mostrar ao público o que preparou para o festival.

Keanu Reeves em cena de 'John Wick': ator é uma das atrações da CCXP22 e estará em dois painéis. Foto: Paris Filmes

Tribo Game Arena - Um elemento tão importante da cultura pop não poderia ficar de fora do maior festival de cultura pop do planeta. Com o comando do maior streamer do Brasil e segundo maior do mundo, Gaules, a super arena recebe praticantes de eSports do Brasil e do mundo e finais de campeonatos dos principais games, como o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six: Siege (R6) 2022

Fotos e Autógrafos - Local onde os fãs têm um encontro marcado com os convidados mais aguardados de todos os tempos. É o momento perfeito para ser eternizado em uma foto, pegar um autógrafo inesquecível e, quem sabe, bater um papo com o personagem das suas maratonas de séries e filmes. O benefício, usualmente pago, pode ser adquirido de forma antecipada online. Algumas atividades gratuitas, poderão ser informadas durante o evento.

Arena Podcast - Outro novo setor no evento será o de podcasts e mesacasts. O espaço foi pensado para gerar conteúdo entre os mais famosos entrevistadores da internet, aproveitando artistas que venham passar pelo evento.

Praça de alimentação by Fanta - Com mais de 30 marcas de alimentação diferentes, inclusive com opções vegetarianas e veganas, os visitantes encontram uma vasta variedade de refeições. Dentre a novidade para este ano está o Food&Beer Park, espaço onde será comercializado bebida alcoólica e comidas típicas de food trucks e quiosques.

Bentô - Pela primeira vez, a comunidade Otaku poderá curtir um espaço próprio com apresentações, debates e muito conteúdo sobre o universo da cultura japonesa e leste-asiática, anime, mangá, cosplay e k-drama.

Cena do filme 'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania': painel da Disney vai trazer presidente dos Studios Marvel. Foto: Marvel

Como chegar ao evento?

O jeito mais fácil de chegar ao evento é indo de transporte público, descendo na estação Jabaquara. Será disponibilizado um traslado do metrô até o Expo São Paulo durante os dias 30 de novembro até o dia 4 de dezembro.

Abaixo, o horário de funcionamento dos transfers:

30/11: 15:00 às 23:00

01/12: 07:00 às 23:00

02/12: 07:00 às 23:00

03/12: 07:00 às 23:00

04/12: 07:00 às 23:00

Os ônibus circularam entre a estação Jabaquara e o Expo São Paulo. O intervalo entre os ônibus dependerá da movimentação e trânsito do trajeto realizado.

Vale lembrar que o Expo São Paulo também conta com estacionamento com 6,5 mil vagas.

Quais são as principais atrações nos painéis da CCXP22?

Por enquanto, dentre as atrações já confirmadas, estão nomes como Keanu Reeves, Zoë Saldana, Pedro Pascal, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Noah Centineo, Kirby Howell-Baptiste, Bella Ramsey, Kevin Feige e Jim Starlin.

A programação completa do evento já pode ser conferida no site oficial da CCXP22.