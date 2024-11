Cobra Kai: relembre os eventos das seis temporadas da série

Cobra Kai, série que dá sequência aos eventos dos filmes de Karatê Kid, chegará ao fim quando a segunda parte de sua sexta e última temporada estrear na Netflix.

Criada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, a série se passa mais de 30 anos após os acontecimentos do filme original, Karatê Kid - A Hora da Verdade, e é estrelada por Ralph Macchio e William Zabka.

Confira a seguir um resumo do que aconteceu em cada uma das temporadas da série:

1ª temporada de 'Cobra Kai' começa 34 anos depois dos eventos do primeiro 'Karatê Kid'

Primeira temporada

PUBLICIDADE Cobra Kai começa 34 anos depois do fatídico torneio de karatê que sagrou Daniel LaRusso (Ralph Macchio) campeão sobre do valentão da escola, Johnny Lawrence (William Zabka). Agora, Daniel é dono de uma concessionária de carros de sucesso, enquanto Johnny vive como um faz-tudo. Apesar dos caminhos distintos, os dois acabam se cruzando quando Johnny bate o carro e precisa de um novo veículo.

Além do encontro, os dois têm sua paixão por karatê despertada novamente. Johnny ao conhecer e salvar um jovem chamado Miguel (Xolo Maridueña) de outros adolescentes que o agrediram. Já Daniel conhece Robby (Tanner Buchanan), um adolescente que lhe pediu emprego e filho de Johnny. Cada um à sua maneira, eles começam a ensinar os garotos nas artes marciais. Nesse meio tempo, Miguel começa a namorar Sam (May Mouser) — filha de Daniel.

A rivalidade dos dois só cresce depois que Johnny decide reabrir o Cobra Kai, dojo nefasto dos filmes de Karatê Kid que abrigava os grandes vilões da franquia. Sentindo-se pessoalmente atacado pelo retorno da franquia de artes marciais, Daniel decide treinar Robby com o objetivo de derrotar os rivais no campeonato regional, tal qual ele fez 34 anos antes.

Quando Miguel fica bêbado em uma festa e demonstra ciúmes da amizade entre Sam e Robby, a garota termina com ele, alimentando a rivalidade entre os dojos.

No torneio, Miguel e o Cobra Kai saem vencedores após enfrentarem Robby na final. Johnny, no entanto, percebe que seus alunos não venceram a luta justamente e passa a questionar os próprios métodos. É aí que John Kreese (Martin Kove), antigo sensei de Johnny, retorna ao Cobra Kai para retomar o controle do dojo.

Segunda temporada

Segunda temporada

O segundo ano começa imediatamente depois dos eventos do primeiro ano. Decepcionado com seus alunos, principalmente Miguel, Johnny os pune pela forma suja com que eles venceram o campeonato regional.

Daniel, então, decide reabrir o Miyagi-Do, convencido a passar os ensinamentos de seu antigo mestre aos seus alunos — inicialmente apenas Sam e Robby, mas outros alunos se juntam ao dojo depois. Robby e Sam começam a se apaixonar e engatam um namoro.

Enquanto isso, Kreese continua comandando o Cobra Kai com os mesmos punhos de ferro de décadas antes, minando a liderança de Johnny e cobrando mais atitude e violência de seus alunos. Miguel e sua nova namorada, Tory (Peyton List), se destacam entre os alunos, assim como Eli/Falcão (Jacob Bertrand).

A rivalidade entre os dojos chega à escola e, depois de uma briga generalizada entre os alunos, Robby chuta Miguel escada abaixo, deixando o garoto em coma. Johnny, se sentindo culpado, fica ao lado de seu pupilo e deixa o Cobra Kai. Já Daniel decide fechar o Miyagi-Do.

Terceira temporada

Terceira temporada

Robby está num centro de detenção juvenil, onde é abordado por Kreese para se juntar ao Cobra Kai. Sentindo-se abandonado por Daniel e seu pai, o garoto aceita o convite.

Miguel acorda do coma, mas sem movimento das pernas. O garoto então dispensa fisioterapia e decide voltar a treinar com Johnny. Depois que o garoto se recupera, o sensei decide criar um novo dojo, o Eagle Fang, planejando bater de frente com o Cobra Kai de Kreese.

A temporada também explora um pouco mais o fundador do Cobra Kai original, usando de flashbacks para contar os traumas que ele viveu na Guerra do Vietnã. Lá, ele foi torturado e obrigado a lutar contra os próprios companheiros, antes de conseguir render seus captores e escapar.

No presente, Daniel decide viajar para o Japão para se reconectar aos ensinamentos de Miyagi. Lá, ele reencontra Kumiko (Tamlyn Tomita) e seu antigo inimigo, Chozen (Yuji Okumoto), agora redimido e disposto a compartilhar sua própria sabedoria com LaRusso.

Uma nova briga entre os alunos do Cobra Kai e dos antigos discípulos do Miyagi-Do se instaura, com um dos pupilos de Daniel tendo seu braço quebrado. O antigo campeão, então, se junta a Johnny e, juntos, eles decidem ensinar um grupo de alunos, liderados por Miguel e Sam, para vencer o Cobra Kai no torneio regional.

Quarta temporada

Quarta temporada

Sentindo-se ameaçado pela aliança de Johnny e Daniel, Kreese recruta a ajuda do outro fundador do Cobra Kai e seu companheiro na Guerra do Vietnã, o magnata Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Com a ajuda do amigo, ele volta a elevar o dojo, recrutando novos alunos e alcançado novos altos.

Johnny começa a namorar a mãe de Miguel.

Em mais uma final do torneio regional, desta vez lutada por Sam e Tory, a garota do Cobra Kai vence. Mais tarde, ela descobre que Silver subornou o juiz da partida para conseguir a vitória e o campeonato.

Chegando à última etapa de seu plano para recobrar o controle do Cobra Kai, Silver arma para Kreese e leva o ex-companheiro a ser preso.

Miguel, depois de mais uma derrota e de se decepcionar com Johnny, decide ir ao México encontrar seu pai.

Quinta temporada

Quinta temporada

Apesar de terem perdido para o Cobra Kai, Daniel, Johnny e, agora, Chozen, mantêm o Miyagi-Do/Eagle Fang funcionando. Johnny se acerta com Robby e convence o filho a ir com ele ao México para encontrar e trazer Miguel para casa.

Na viagem, pai e filho Lawrence se conectam, mas o mesmo não dá certo para Miguel, que descobre que o pai é um traficante de drogas. Decepcionado, ele volta para a Califórnia com Johnny e Robby.

Silver começa a afetar a vida pessoal de seus rivais, com a esposa de Daniel deixando-o por um tempo após o marido deixar a rivalidade tomar conta de suas vidas.

Ainda determinados a fechar o Cobra Kai, Johnny, Daniel e Chozen inscrevem o Miyagi-Do/Eagle Fang numa competição contra o outro dojo atrás da requisitada vaga para o torneio mundial — fictício — Seikai Taikai. A batalha entre os dois dojos termina em empate e os dois conquistam a vaga.

Durante uma celebração, Johnny, Daniel e Chozen são sequestrados por Mike Barnes (Sean Kanan), mais um vilão dos filmes Karatê Kid, que os culpa por um incêndio em sua loja de móveis. Os três argumentam que o culpado pelo crime é Silver e todos, menos Daniel, seguem para a casa do sensei do Cobra Kai na intenção de enfrentá-lo. Lá, eles se deparam com vários senseis recrutados por Silver e uma violenta luta se inicia.

O núcleo jovem também entra em confronto. Com a ajuda de Tory, os alunos do Miyagi-Do/Eagle Fang invadem o dojo do Cobra Kai para conseguir um vídeo que prova que Silver incriminou Kreese. Os pupilos de Silver, no entanto, armam uma emboscada e os lutadores adolescentes se enfrentam mais uma vez.

Daniel e Silver chegam ao dojo e se enfrentam, com Daniel saindo vencedor. Os alunos do Miyagi-Do/Eagle Fang conseguem um vídeo de Silver admitindo ter subornado o juiz que deu a última vitória ao Cobra Kai e seus alunos desertam.

Kreese, preso desde a temporada passada, finge a própria morte e escapa da prisão.

Sexta temporada — Parte 1

Sexta temporada — Parte 1

Depois de muita discussão, Johnny aceita abandonar o nome Eagle Fang e deixar seu dojo com Daniel e Chozen se chamar apenas Miyagi Do, onde Tory, Robby — agora um casal —, Miguel e Sam — outro casal —, treinam juntos. Kreese viaja para a Coréia, onde recruta novos mestres e alunos para o Cobra Kai.

Johnny, Daniel e Chozen pedem para Mike decidir os seis lutadores que vão para o Seikai Taikai: Sam, Robby, Miguel, Tory, Falcão e Devon (Oona O’Brien) são selecionados, mas Tory deixa o grupo após perder a chance de ser capitã da equipe do Miyagi-Do e sua mãe morrer.

Chegando ao Seikai Taikai, em Barcelona, o grupo descobre que Tory se inscreveu no campeonato com o Cobra Kai, recrutada mais uma vez por Kreese.

A segunda parte da sexta e última temporada de Cobra Kai estreia em 15 de novembro na Netflix.