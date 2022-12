Como Wandinha se tornou um fenômeno pop: inspiração para dança no TikTok, maquiagem e Lady Gaga

A série Wandinha não precisou de muito tempo para se tornar um estrondoso sucesso mundial. Com menos de um mês de exibição, ultrapassou a marca de um bilhão de horas assistidas em um mês, um importante dado da Netflix.

Mais que isso: passou a ditar normas de comportamento de seus fãs, que buscam dançar de forma desordenada como sua personagem principal, copiam o delineador que passa nos lábios, vestem figurinos específicos. A série criada por Tim Burton tem duas indicações ao Globo de Ouro de 2023 - Melhor Atriz para Jenna Ortega, que interpreta Wandinha e Melhor Série de Drama ou Comédia.

Os números gigantescos fizeram de Wandinha a terceira série mais assistida em um mês na plataforma, perdendo apenas para Round 6 e para a quarta temporada de Stranger Things. E, além disso, fizeram da personagem e da história um fenômeno pop - como também aconteceu com as outras duas.

E, se estamos em 2022, um termômetro para avaliar se algo realmente está fazendo sucesso é se isso virou trend no TikTok. E Wandinha preenche este requisito. Seus passos de dança completamente fora do padrão de seus amigos ganharam um viral só pra eles. Com direito a Lady Gaga reproduzindo. A música utilizada é uma versão estilizada de Blood Mary, que está no álbum Born This Way da cantora americana.

Mas o que faz de Wandinha uma personagem tão popular? Primeiro, a série tem um público bem delimitado. É uma comédia para adolescentes e jovens adultos. Wandinha assinala algumas coisas que sempre fazem sucesso com este público, a começar pelo clima sobrenatural, meio mágico, como Sabrina, outra produção da Netflix com uma energia bem próxima. Além disso, a série traz algum contexto de amadurecimento e um mistério que precisa ser solucionado. Lembra Stranger Things em algum aspecto?

Wandinha chegou até mesmo a ser comparada com outro fenômeno da cultura pop: Harry Potter. Os dois estão em uma escola, tendo que lidar com questões da adolescência, com dons especiais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra, inclusive, comparações entre as duas produções.

OLHA ISSO! Esse vídeo pegou algumas cenas de Wandinha que lembraram muito as de Harry Potter e tô chocado. Que legal! 😱pic.twitter.com/X9AfsZ5rTN — Thiego Novais (@thiegonovais) December 13, 2022

Há quem compare, inclusive, a série com outra produção da plataforma: Emily em Paris. Wandinha seria a versão gótica de Emily (ou, para ficar no espírito Netflix, a filha dos Addams é como Emily do Mundo Invertido).

Emily é uma estranha no novo emprego, Wandinha, na nova escola, também vista como uma pária e vestida excentricamente, apesar de ser bonita e se destacar em tudo que faz. As duas também se envolvem em um triângulo amoroso: Emily com um chef e Wandinha com um barista.

Mas as personagens possuem sinais trocados, por assim dizer, quando o ponto é o caráter. Enquanto Emily é alegre e a ruína de sua fria chefe Sylvie, a gótica e sombria Wandinha tem sua ruína em sua colega de quarto lobisomem.

Um dos trunfos de Wandinha, assim como de outras histórias adolescentes, como Harry Potter e Stranger Things é que a esquisita, a diferente (Harry Potter era meio trouxa meio bruxo, as crianças de Stranger Things são os nerds da escola), a pessoa considerada pária é, na verdade, a heroína. E, ao colocar os estranhos e subestimados em lugar de destaque, alimenta o desejo de vitória de inúmeras pessoas que estão fora dos padrões, mas que também têm seus sonhos e sentem-se representados.

Por isso que o comportamento de Wandinha inspira milhares de fãs, que passam horas analisando suas roupas, os movimentos de dança e a cor dos lábios (um delineador escuro diluído com gloss claro, segundo dica de alguns influenciadores de beleza). Ela é tanto o desajustado oprimido quanto a garota mais gostosa da escola, o produto da mais improvável das fusões.

Wandinha é a contradição em pessoa: apesar do perfil da aluna perfeita (é poliglota, violoncelista, romancista e esgrimista), ela se sente “uma pária em uma escola de párias”, uma misantropa convicta que se irrita com o contato humano. “Sartre disse que o inferno são os outros”, diz ela ao terapeuta. “Ele foi minha primeira paixão.”

Apesar do sucesso, a série de Tim Burton ainda não ganhou uma segunda temporada. No entanto, a torcida de muitos fãs e até mesmo do elenco, é que a produção ganhe mais tempo de vida. Em recente entrevista para a revista Vanity Fair, o executivo da Netflix Peter Friedlander não negou nem confirmou. “Não tenho nada para confirmar neste momento. Estou otimista sobre Wandinha. Vamos deixar por isso mesmo”, disse.

Enquanto o anúncio de uma nova temporada não vem, resta aproveitar o hype da série e acompanhar as homenagens dos fãs nas redes sociais, como os do perfil abaixo, que fez uma versão mais regional de Wandinha.