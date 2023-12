Detetives da internet encontram música perdida de ‘Arquivo X’ e desvendam mistério de 25 anos

THE WASHINGTON POST - Lauren Ancona não estava realmente prestando atenção no episódio de Arquivo X que passava na TV numa segunda-feira à noite. Então ela ouviu a música. Ela tocou quando um personagem entrou em um bar rural, uma faixa country que estabelecia um tom suave enquanto o cantor cantava: “In my memory you are moonlight, starlight...” (”Em minha memória, você é o luar, a luz das estrelas...”, em tradução livre).

Ancona gostou. Ela pausou o episódio, retrocedeu e abriu o Shazam, um aplicativo que identifica músicas, mas não conseguiu encontrar uma correspondência. Os detalhes sobre a faixa também não estavam em uma página do IMDb sobre o episódio. Perplexa, Ancona procurou a letra na Internet e não encontrou nada - exceto postagens em fóruns de outros fãs de Arquivo X fazendo a mesma pergunta. Alguns disseram que estavam procurando desde 1998, quando o episódio foi ao ar pela primeira vez.

Era um mistério digno do próprio Mulder e da Scully. Quem era o compositor por trás da misteriosa música country sem nome e sem crédito? E como legiões de fãs de Arquivo X não conseguiram identificá-la em 25 anos?

David Duchovny e Gillian Anderson em 'Arquivo X' FOTO Ed Araquel/FOX Foto: Ed Araquel/FOX

Ancona queria desvendar o caso, mesmo que fosse apenas para que os criadores não creditados da música pudessem receber o que mereciam. “Eu queria que eles soubessem que eram apreciados”, disse ela ao The Washington Post.

Ancona fez a pergunta no X, antigo Twitter. Em seguida, foi dormir. Ela acordou com uma thread viral que acabou gerando mais de mil comentários e milhões de visualizações. Fãs e especialistas do setor entraram na conversa e, em menos de 24 horas, uma horda de investigadores das redes sociais encontrou a resposta e entrou em contato com os autores da música.

Ancona realizou o desejo - a curiosidade ociosa dela levou a Internet a resolver um mistério de décadas e a reconhecer o trabalho esquecido de dois compositores veteranos que ficaram chocados e encantados ao ver que haviam ganhado fama viral.

“Vinte e cinco anos!” disse Ancona. “Eles não tinham ideia de que a música deles era esse tipo de coisa cult. É incrível.”

A Internet levou Ancona a Dan Marfisi e Glenn Jordan, dois músicos de Los Angeles que compuseram músicas para produções de TV e cinema nos anos 90.

“Staring at the Stars” foi uma música country original que Marfisi e Jordan compuseram a pedido dos produtores de Arquivo X, disse Marfisi ao The Post. Os dois músicos - amigos e colaboradores de longa data que se conheceram em Los Angeles - receberam um pedido pouco ortodoxo para se adequar ao programa de ficção científica.

“Recebemos uma diretriz... para uma música country que poderia ser sobre um alienígena ou um ser humano”, disse Marfisi. “E tínhamos que fazer isso muito rápido”.

Os dois prontamente criaram uma faixa country leve com uma batida suave de bateria e guitarra pedal steel que escondia um tema extraterrestre na letra, cantada por Jordan: “In my memory you are moonlight, starlight/With big dark eyes that send me out of sight...”.

“O que eles queriam que capturássemos era algo que dissesse apenas ‘bar country’”, disse Jordan. “Compor a letra [sobre alienígenas] foi só uma coisa um pouco irônica”.

A dupla concluiu a música e a enviou para os produtores. Depois, seguiram adiante. A música foi usada em Dreamland II, o quinto episódio da sexta temporada do programa. Como ela nunca foi lançada em outro lugar - “Certamente não era o tipo de música que os editores de Nashville... estavam procurando”, disse Jordan - havia poucos registros da produção e dos dois músicos que a criaram.

Marfisi e Jordan não tinham ideia de que, depois de mais de duas décadas, canção deles uniria a Internet em uma busca on-line frenética.

Ancona, que trabalha com análise de dados de internet na Filadélfia, observou com entusiasmo a publicação no X ganhar força. Ela já havia trabalhado como gerente de redes social e conhecia as emoções - e as armadilhas - de obter fama viral online, disse. Mas essa thread parecia diferente. Não havia trolls ou pessimistas, apenas uma enxurrada de fãs de televisão e profissionais da música interessados no mistério e ansiosos para ajudar.

“Foi algo tão agradável de ter se tornado viral”, disse Ancona, rindo.

Nos comentários abaixo do tweet original de Ancona, surgiram indícios e pistas. Alguém entrou em contato com o editor de música creditado do episódio, que não se lembrava da faixa. Outro usuário encontrou a folha de ordem da produção do episódio, que listava as durações das músicas tocadas no episódio, mas não os títulos. Ancona comprou o episódio na Amazon e cronometrou a música country com um relógio.

Por fim, na noite daquela terça-feira, um supervisor musical de filmes e TV de Los Angeles comentou o tópico com uma revelação, mencionando Marfisi e Jordan.

Marfisi disse que um amigo ligou para ele na terça-feira para dizer que uma música antiga do catálogo dele estava bombando na Internet. Marfisi não conseguia acreditar.

“A primeira coisa que você pensa quando alguém diz: ‘Ei, estamos viralizando no Twitter!’ é tipo... o que eu fiz de estúpido ultimamente?”, disse ele.

Marfisi ligou para Jordan, que ficou igualmente surpreso. Marfisi não tinha mais uma cópia de Staring at the Stars, mas Jordan vasculhou os discos e encontrou a música salva em um CD. Finalmente, Marfisi postou no post de Ancona, encerrando a busca com uma confirmação entusiasmada de que os caçadores haviam encontrado a presa.

“Fiquei empolgada”, disse Ancona.

Marfisi e Jordan disseram que ficaram surpresos com a reação apaixonada à músicadeles, uma das centenas que escreveram para produções ao longo dos anos sem esperar uma resposta de sucesso.

“É tão estranho e maravilhoso”, disse Marfisi. “Estou adorando o que está acontecendo. As pessoas estão falando sobre a nossa música? É isso que você quer quando é músico. Você quer que as pessoas ouçam e tirem algo disso.”

Jordan, à esquerda, e Marfisi posam depois de descobrir que a música country deles foi objeto de uma busca viral nas redes sociais pelos fãs de 'Arquivo X' Foto: Acervo pessoal/Dan Marfisi

Os dois músicos, que não colaboraram nos últimos anos devido a compromissos familiares, se reconectaram pela primeira vez em anos na quarta-feira, 6, quando Marfisi foi até a casa de Jordan em Van Nuys para pegar o CD. Eles se sentaram juntos e ouviram a faixa de 25 anos de idade novamente, sabendo agora que ela repercutiu entre os fãs por décadas.

“Dan e eu estávamos desfilando com um sorriso enorme no rosto”, disse Jordan.

Marfisi anunciou no X que a dupla pretende finalmente lançar a música em breve, garantindo que a canção cativante de Arquivo X continue viva - com os nomes dos criadores anexados.

“Todo mundo sempre se pergunta se vai ser objeto de algo viral na Internet”, disse Marfisi. “Mas estou feliz, nós dois estamos muito felizes que tenha acontecido dessa forma.”