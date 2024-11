Disney+ revela prévia das produções de 2025, com cenas inéditas de ‘O Urso’

Disney+ traz cenas inéditas da quarta temporada de 'O Urso', que estreia em 2025 Foto: FX/Disney+/Divulgação

A Disney+ comemorará 5 anos em 2025, e decidiu premiar os fãs do streaming com uma prévia inédita do catálogo. Em vídeo postado no YouTube na terça-feira, 12, a empresa deu um gostinho da nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e da série O Urso, além de diversas outras estreias originais.

PUBLICIDADE Além dos lançamentos para o ano que virá, a Disney também aproveitou a proximidade de dezembro para mostrar novas cenas de Skeleton Crew, nova série do universo Star Wars, que estreia em dezembro de 2024. Andor, também da franquia, ganhará uma nova temporada em 22 de abril de 2025. A Marvel também retorna com o personagem Matt Murdock (interpretado por Charlie Cox), em uma nova produção, Demolidor: Renascido. O retorno de Jon Bernthal como Justiceiro é uma das promessas da série, que chega ao streaming em 4 de março.

Confira a lista completa da prévia do catálogo de 2025 para o Disney+