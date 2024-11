‘Duna: A Profecia’ enfrentou um desafio implacável: Adaptar qualquer coisa de ‘Duna’

Por mais de 50 anos, o best-seller de ficção científica de Frank Herbert, Duna, foi um enigma que ninguém no show business parecia capaz de resolver. Publicado em 1965, o livro inspirou uma série de sequências e prelúdios - junto com inúmeros imitadores - ainda assim, desafiou toda tentativa de transformá-lo em um filme de sucesso ou série de TV. Na década de 1970, o amado cineasta de vanguarda Alejandro Jodorowsky passou dois anos e milhões de dólares desenvolvendo um filme e nunca filmou uma única cena. David Lynch tentou em seguida, mas o filme resultante, lançado em 1984, foi um desastre pessoal e de bilheteria. A vastidão e exotismo da história provaram ser tão perigosos para os contadores de histórias quanto o planeta fictício Arrakis, cujos desertos hostis inspiraram o nome da franquia.

Quando a série da HBO Duna: A Profecia foi anunciada, em 2019, suas perspectivas pareciam igualmente obscuras. De fato, a produção lutou para encontrar sua base. Até a estreia, terá visto quatro showrunners, três diretores principais e mudanças significativas no elenco - sem mencionar uma pandemia e duas greves paralisantes na indústria.

Mas então, em 2021, o cineasta canadense francês Denis Villeneuve, que estava contratado para dirigir o episódio piloto, lançou a primeira de sua adaptação em duas partes de Duna. Os críticos ficaram extasiados, e o filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente. De repente, uma franquia de Duna parecia viável. A equipe de Villeneuve havia oferecido um modelo para outros criadores trabalharem, totalmente, esteticamente e narrativamente. (Os estúdios por trás do filme, Legendary e Warner, que possui a HBO, também estão por trás da série).

Duna: A Profecia' estreia em 17 de novembro na HBO e na Max

PUBLICIDADE Talvez mais importante, agora havia um enorme público que nunca havia lido os famosos densos romances de Herbert, mas havia se investido na história e nos personagens. O sucesso crítico e financeiro retumbante de Duna: Parte Dois, lançado em fevereiro, indica que os espectadores ainda estão investidos na franquia. “Acho que Denis realmente desbloqueou este universo para as pessoas de uma maneira que era relacionável”, disse Alison Schapker, uma veterana de Westworld que assumiu como a única showrunner de Duna: A Profecia em 2022. “Ele o tornou palpável. Queríamos contar uma história que acontece nesse universo.” Estrelando Emily Watson, Olivia Williams e Travis Fimmel, a série da HBO, que estreou neste domingo, 17 de novembro, é uma prequela, ambientada 10.000 anos antes dos filmes de Villeneuve e inspirada em Irmandade de Duna, escrita pelo filho de Herbert, Brian, e Kevin J. Anderson. A série conta a história de origem da ordem religiosa feminina encoberta chamada Bene Gesserit, familiar dos filmes, que usa poderes sobrenaturais para exercer influência em um império intergaláctico.

A aparência do programa assemelha-se à dos filmes, com sua arquitetura imponente e trajes elaborados. Os fãs dos filmes também reconhecerão alguns dos nomes, incluindo a família Harkonnen, os principais vilões de Duna, e a família Atreides, os protagonistas de Duna, cuja rivalidade remonta a milênios. Os ingredientes certos estão lá. Uma grande exceção, porém, é Villeneuve, que acabou se afastando totalmente. Uma questão remanescente para a HBO, então, é se a equipe de narrativa finalmente escolhida pode encontrar aquela mesma alquimia elusiva. A série pode evitar os erros de várias outras grandes franquias de fantasia recentemente e não se perder em sua própria arcana?

Watson, que interpreta Valya Harkonnen, a líder da irmandade mística, pareceu pensar que sim. Duna: A Profecia é, em última análise, sobre algo bastante direto, disse ela - “uma garota muito durona, grande, ousada que é uma adulta propriamente complexa.”

Com uma reviravolta, claro: “Ela meio que quer controlar o destino humano.”

Por todos os seus trappings bizantinos, Duna há muito tempo é um dos romances de ficção científica mais populares do mundo, tendo vendido cerca de 20 milhões de cópias até o momento. Seu apelo sempre se deveu em parte às muitas formas com que seu mundo de alta fantasia de viagens interplanetárias e gigantescos vermes da areia ressoou, com seus temas de religião, política e destruição ecológica, com o mundo real.

O romance original - e a adaptação em duas partes de Villeneuve - trata de uma sociedade futurística governada rigidamente por várias famílias aristocráticas que controlam uma droga que prolonga a vida e aumenta habilidades conhecida como especiaria, encontrada apenas em Arrakis. A prequela da HBO retorna a um tempo logo após a conclusão de uma guerra entre a humanidade e “máquinas pensantes”, que terminou com uma proibição quase universal de computadores avançados, robôs e inteligência artificial.

Williams, que interpreta a irmã de Valya, Tula, disse que podia se relacionar. Ela tem duas filhas. “Todo santo dia, estou tendo uma batalha individual com IA em nossa casa, tentando tirar uma criança de uma máquina”, disse ela, rindo, em uma chamada de vídeo conjunta com Watson.

‘Duna: A Profecia’: série se passa 10 mil anos antes dos eventos do primeiro 'Duna' Foto: Warner Bros./Divulgação

Mas a história se relaciona com mais do que smartphones. Nenhuma das atrizes havia lido os livros antes de pegar o trabalho, mas sua importância era óbvia. “A ideia toda de forjar um caminho e conquistar o universo é uma coisa milenar”, disse Watson. “Por ‘especiaria’, entende-se ‘petróleo’, entende-se ‘energia’. E há religião, e há conflito por terra.” Williams acrescentou, “Para as Bene Gesserit, leia-se ‘o Culto da Rainha Virgem’”, referindo-se à Rainha Elizabeth I da Grã-Bretanha, que nunca se casou. “O que as mulheres aprontam quando não têm um marido tem sido fonte de fascínio por gerações.” Schapker chegou à série com uma conexão emocional mais profunda com o romance original de Herbert, muito antes de ser convidada a assumir como showrunner. Ela descreveu Duna como um livro do qual ela tinha “quase, tipo, uma memória sensorial de ler”.

“Posso me ver na minha cama”, ela acrescentou. “Posso ver a capa.”

Mais tarde, ela se tornou “obcecada”, disse ela, com o documentário de 2013 de Frank Pavich Jodorowsky’s Dune, sobre a adaptação fracassada de Jodorowsky. Apesar desse fracasso, os esforços de Jodorowsky - o roteiro volumoso, os designs, os milhares de esboços de storyboard - filtraram-se em filmes em que seus colaboradores e fãs trabalharam, como Star Wars, Alien e O Exterminador do Futuro.

Em alta Cultura Ed Motta grita e xinga roadie durante show: ‘Sai de perto!’; veja o momento CNBC Brasil estreia hoje: como assistir ao lançamento do canal 6 ótimos livros da Fuvest para ler mesmo que você não vá fazer vestibular Schapker ficou encantada com a ideia de Duna “inspirar tanto amor e criatividade”, disse ela. Foi parte do que a atraiu para esta série de TV: sua própria chance de brincar nessa caixa de areia. A série teve sua própria jornada até chegar a Schapker. Desde o início, Duna: A Profecia, originalmente intitulada Duna: A Irmandade, pretendia compartilhar pessoal. Além do papel de Villeneuve dirigindo o piloto, um dos roteiristas dos filmes, Jon Spaihts, foi anunciado como showrunner. Após algumas críticas de que uma série sobre uma irmandade era liderada por uma equipe criativa totalmente masculina, os produtores contrataram Dana Calvo (Narcos, Good Girls Revolt) como showrunner. Mas, no final de 2019, Spaihts deixou o cargo - para se concentrar no filme, disse um porta-voz da HBO - e Calvo saiu logo depois. (Spaihts, que permanece como produtor executivo do show, não pôde ser contatado para comentar; Calvo preferiu não comentar.) No verão de 2021, a escritora Diane Ademu-John (The Originals, Empire) foi nomeada showrunner, eventualmente acompanhada por Schapker. Mas, no final de 2022, Ademu-John deixou o cargo, tornando Schapker a única showrunner. (Um porta-voz da HBO disse que Ademu-John saiu por causa de outros compromissos; Ademu-John, que permanece como produtora executiva e é creditada como desenvolvedora, não pôde ser contatada para comentar.) Então Villeneuve partiu - o primeiro filme foi um grande sucesso, e ele decidiu se concentrar apenas na sequência. Os produtores contrataram o diretor premiado com o Emmy de Chernobyl, Johan Renck, para filmar os dois primeiros episódios, mas, no início de 2023, ele também havia saído. Em uma entrevista ao The Playlist, ele disse que a “ideia original da história” havia “completamente mudado de curso”, acrescentando em um e-mail neste mês que ele estava “visando algo com uma singularidade e idiossincrasia semelhantes no universo da ficção científica” ao filme de Lynch, agora amado por muitos cinéfilos. (Um porta-voz da HBO disse apenas que Renck decidiu buscar outros projetos.)

A produção, que já havia começado a filmar em Budapeste, Hungria, entrou em hiato. Quando foi reiniciada, Anna Foerster, que havia trabalhado em Westworld, era a nova diretora principal. Após todas as mudanças e atrasos de greve, a produção teve apenas seis meses para filmar para cumprir o cronograma de todos.

Emily Watson interpreta Valya Harkonnen em 'Duna: A Profecia' Foto: Warner Bros./Divulgação

Diante da pressão de um calendário de produção comprimido, Schapker recorreu à sua experiência com agendas de rápida movimentação em séries de rede como Alias e Lost. O processo foi ajudado, disse ela, pelo fato de Ademu-John já ter colocado em movimento muito do que se tornaria Duna: A Profecia. “Muito da construção do mundo e caracterização e história já estava lá”, disse ela.

Ao longo do processo, os criadores (incluindo o escritor-produtor Jordan Goldberg, a quem Schapker descreveu como seu “parceiro”) tinham duas prioridades principais. A primeira era recapturar o que o público amava nos filmes de Villeneuve enquanto ainda contavam sua própria história. “Não estamos construindo isso passo a passo”, explicou Schapker.

O segundo objetivo era garantir que, mesmo enquanto a história atravessava mundos distantes do centro de poder das Bene Gesserit, as mulheres permanecessem no centro da ação. Embora existam papéis masculinos centrais também, como o personagem de Fimmel, Desmond Hart, um soldado endurecido pela batalha com olhos assombrados e um passado misterioso envolvendo um verme da areia, Schapker queria seguir o exemplo dos Herberts na criação de personagens e linhas de história que são “baseadas em mulheres moldando aquele universo junto com os homens”, disse ela. Isso se estendeu à equipe do programa. “A ideia de que montaríamos uma equipe que refletisse isso nos bastidores? Um sim retumbante”, ela adicionou.

Independentemente do elenco ou das intenções, o resultado final tinha que ser compreensível, relacionável. Para Watson e Williams, que começaram juntas na Royal Shakespeare Company e tinham pouca experiência em ancorar uma história com espaçonaves e superpoderes, a série precisava falar de algo mais do que esoterismo de ficção científica. Em busca de um fundamento no mundo real, as atrizes procuraram inspiração juntas na National Portrait Gallery em Londres, onde estudaram pinturas de rainhas Tudor do século 16.

Por sua parte, Williams disse que havia aceitado o papel porque Tula era o tipo de personagem que ela raramente tinha a oportunidade de interpretar. “Mulheres de meia-idade que querem dominar o universo não aparecem com tanta frequência”, disse ela.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

