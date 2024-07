Solange Couto, Pedro Ottoni e elenco da nova série nacional do Prime Video, 'Toda Família Tem' Foto: Prime Video

A nova comédia nacional Toda Família Tem, grandes títulos do terror, como A Primeira Profecia, e animações no mínimo inusitadas fazem parte do catálogo de novidades apresentado pelos streamings nesta semana. Por isso, se você está em busca do que assistir na Netflix, no Prime Video ou no Disney+, confira a seguir os principais filmes e séries para assistir nos próximos dias:

Não! Não Olhe! (Prime Video)

PUBLICIDADE O último longa lançado pelo diretor e roteirista Jordan Peele, vencedor do Oscar por Corra!, agora está no Prime Video. Em Não! Não Olhe!, o cineasta americano acompanha dois irmãos que testemunham uma descoberta estranha e assustadora pairando sobre seu rancho de cavalos. Um dos melhores filmes de 2022, este terror é estrelado por Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. Estreia: 8 de julho

A Primeira Profecia (Disney+)

Antecessor de A Profecia, de 1976, o longa conta a história de uma mulher que, iniciando seus trabalhos na igreja, descobre uma conspiração terrível para provocar o nascimento do mal encarnado em Roma. Com direção de Arkasha Stevenson (Vingança Sabor Cereja) e participação especial de Sônia Braga, o prelúdio é considerado um dos melhores filmes de terror de 2024 até agora.

Estreia: 10 de julho

Debaixo da Ponte (Disney+)

Lily Gladstone e Riley Keough protagonizam este novo mistério baseado em fatos. A história acompanha a investigação do chocante desaparecimento da adolescente Reena Virk, um caso que revela verdades surpreendentes sobre os suspeitos e o improvável culpado pelo crime.

Estreia: 10 de julho

Publicidade

Vikings: Valhalla (Netflix)

Fechando a história da série derivada de Vikings, a terceira temporada do épico da Netflix acompanha pela última vez Harald (Leo Suter), Leif (Sam Corlett) e Freydis (Frida Gustavsson). Enquanto o primeiro corre atrás para ser o rei da Noruega, Leif sai em busca da Terra Dourada. Freydis, por fim, só quer garantir uma boa vida ao seu povo.

Estreia: 11 de julho

Os Rejeitados (Prime Video)

Longa que rendeu o primeiro Oscar para a atriz Da’Vine Joy Randolph, Os Rejeitados conta a história de um professor ranzinza que, encarregado de cuidar de um grupo de alunos durante as férias de Natal, cria uma improvável amizade com um dos jovens e a cozinheira da escola. Com direção de Alexander Payne, a produção conta ainda com o ator consagrado Paul Giamatti e o novato Dominic Sessa fazendo sua estreia no cinema.

Estreia: 11 de julho

Série derivada da comédia sugestiva de 2016, Festa da Salsicha: Comilândia mostra a nova jornada de Frank e Brenda para tentar construir sua própria sociedade. Para isso, porém, eles precisam recorrer à ajuda dos humanos, o que se prova uma tarefa fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Com seis episódios, a primeira temporada conta Seth Rogen, Kristen Wiig e Michael Cera no elenco de dubladores.

Estreia: 11 de julho

Publicidade

Toda Família Tem (Prime Video)

Estrelada por Solange Couto, Zezé Motta e Pedro Ottoni, a nova comédia do Prime Video acompanha a drástica mudança de estilo de vida de Pê, jovem até então privilegiado que precisa ir morar com a avó no Rio de Janeiro e se adaptar à rotina de uma casa cheia de parentes.

Estreia: 12 de julho

Exploding Kittens (Netflix)

Não se engane pelo título, no mínimo, curioso da nova animação da Netflix. Gatinhos são só a ponta do iceberg do verdadeiro embate entre o bem e o mal que a produção apresenta, quando Deus e a filha de Satã são enviados à Terra – na forma de felinos, é claro. Baseado no jogo de cartas de mesmo nome, Exploding Kittens traz o ator Tom Ellis, mais conhecido como o protagonista da série Lúcifer, como a voz de Deus.

Estreia: 12 de julho