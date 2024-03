De ‘Os Rejeitados’ a ‘Sociedade dos Poetas Mortos’: 10 filmes transformadores que amamos rever

Filmes com professores são reconhecidos por tratar de superação e valorizar o ensino e a relação transformadora entre alunos e mestres. Este ano, destacam-se novidades como Os Rejeitados, com várias indicações ao Oscar 2024, incluindo a de Melhor Filme, e A Sala de Professores, que concorreu a Melhor Filme Internacional. Eles não ganharam todos os prêmios esperados, mas são importantes produções que podem ser vistas ainda nos cinemas - e se somam aos clássicos que amamos revisitar no streaming e na TV.

Além dos lançamentos recentes, filmes como Sociedade dos Poetas Mortos e O Sorriso de Monalisa permanecem relevantes pela sua abordagem única sobre a educação e o papel transformador dos professores. Essas obras oferecem diferentes visões sobre o ensino, desde a inspiração até o desafio das convenções sociais.

Cena de 'Os Rejeitados', em cartaz nos cinemas Foto: Seacia Pavao/Focus Features/Divulgação

Pensando nisso, selecionamos filmes premiados e clássicos que ilustram a educação sob diversos ângulos, desde o comprometimento dos professores até a transformação dos estudantes. Além de entretenimento, essas obras promovem reflexão sobre o impacto do ensino e a importância dos educadores. Confira onde assistir.

Os Rejeitados (2024)

Na data mais esperada do fim do ano, os alunos e professores do prestigiado internato Barton Academy se preparam para passar suas férias com as famílias e amigos. No entanto, um grupo conhecido como Os Rejeitados fica para trás, sem lugar ou pessoas para visitar. Paul Hunham (Paul Giamatti), um professor altamente desgostado pelo corpo docente, sempre fica para trás e contra a sua vontade, é o responsável por cuidar dos estudantes que precisam ficar no colégio no feriado. Durante a tarefa, ele precisa lidar especificamente com Angus (Dominic Sessa), um adolescente que está lidando de sua própria forma com a ausência do pai e o descaso da mãe. Entre gritos, perseguições no corredor, detenções e conversas, os dois acabam descobrindo mais sobre a vida com a ajuda da cozinheira-chefe da escola. LEIA ENTREVISTA COM PAUL GIAMATTI Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

A Sala de Professores (2024)

A Sala de Professores é um drama alemão dirigido por Ilker Çatak. No filme, Carla Nowak (Leonie Benesch) é uma professora de matemática e recém-chegada à escola em que trabalha atualmente. Assim que ela chega ao local, percebe que há alguns roubos acontecendo lá. Agora, ela poderia aceitar essa situação, mas é exatamente isso que ela não quer fazer. Ela começa a investigar por conta própria e se depara com a falta de compreensão, principalmente entre seus colegas, pais e alunos. Ela tem uma suspeita, mas tem também informações suficientes para acusar? LEIA A CRÍTICA DE LUIZ ZANIN ORICCHIO

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Robin Williams, Robert Sean Leonard, Josh Charles, Allelon Ruggiero, e James Waterston em 'Sociedade dos Poetas Mortos' (1989) Foto: Touchstone Pictures/ Divulgação

Em 1959 na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória, um ex-aluno (Robin Williams) se torna o novo professor de literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmos cria um choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre a Sociedade dos Poetas Mortos.

Onde assistir: Star +

O Sorriso de Monalisa (2003)

Katharine Watson (Julia Roberts) é uma recém-graduada professora que consegue emprego no conceituado colégio Wellesley, para ensinar História da Arte. Incomodada com o conservadorismo da sociedade e do próprio colégio em que trabalha, Katharine decide lutar contra estas normas e acaba inspirando suas alunas a enfrentarem os desafios.

Onde assistir: Apple TV + (R$ 24,90, para compra)

O Substituto (2011)

Henry Barthes (Adrien Brody) é um professor de ensino médio que, apesar de ter o dom nato para se comunicar com os jovens, só dá aulas como substituto, para não criar vínculos com ninguém. Mas quando ele é chamado para lecionar em uma escola pública, se encontra em meio a professores desmotivados e adolescentes violentos e desencantados com a vida, que só querem encontrar um apoio para substituir seus pais negligentes ou ausentes. Sofrendo uma crise familiar, Henry verá três mulheres entrando em sua vida e vai começar a perceber como ele pode fazer a diferença, mesmo que isso venha com um alto custo. Onde assistir: Google Play (R$ 6,90, para aluguel; R$ 19,90, para compra)

Escritores de Liberdade (2007)

Hilary Swank e Hunter Parrish em 'Escritores da Liberdade' (2007) Foto: Escritores da Liberdade/Divulgação

Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas vidas, a professora Gruwell (Hilary Swank) lança mão de métodos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmos, aceitando mais o conhecimento, e reconhecendo valores como a tolerância e o respeito ao próximo.

Onde assistir: Apple TV + (R$ 11,90, para aluguel)

Meu Mestre, Minha Vida (1989)

Morgan Freeman em 'Meu Mestre, Minha Vida' (1989) Foto: Meu Mestre, Minha Vida/Divulgação

O professor Joe Clark (Morgan Freeman) é convidado pelo seu amigo Frank Napier (Robert Guillaume) a assumir o cargo de diretor em uma problemática escola de Nova Jersey. Autoritário e arrogante, Clark comanda com pulso firme e com métodos pouco ortodoxos, às vezes até violentos. Dessa forma, ele consegue com que alguns alunos da escola, que sofre com problemas de tráfico de drogas e violência, passem no exame de final de ano realizado pelo governo. Mesmo fazendo o bem para os alunos, seus métodos contraditórios lhe rendem inimigos.

Onde assistir: Apple TV + ( R$ 7,90, para aluguel; R$ 19,90, para compra), Prime Video ( R$ 7,90, para aluguel; R$ 19,90, para compra)

O Grande Desafio (2007)

Denzel Washington em 'O Grande Debate' (2007) Foto: O Grande Debate/ Divulgação

Melvin Thompson (Denzel Washington) é um brilhante professor e amante das palavras. Embora tenha convicções políticas que possam atrapalhar sua carreira, ele decide apostar nos seus alunos para formar um grupo de debatedores e colocar a pequena Wiley College, do Texas, no circuito dos campeonatos entre as universidades. Mas o seu maior objetivo é enfrentar a tradição de Harvard diante de uma enorme plateia. Inspirado em fatos reais.

Onde assistir: Telecine e MGM.

Ao Mestre, Com Carinho (1967)

Sidney Poitier em 'Ao Mestre, com Carinho' (1967) Foto: Ao Mestre, com Carinho/ Divulgação (1967)

Mark Thackeray (Sidney Poitier) é engenheiro, mas ficou desempregado e resolveu dar aulas em Londres. Ele começa a ensinar alunos majoritariamente brancos em uma escola no bairro operário de East End. Thackeray se depara então com adolescentes indisciplinados e desordeiros, e que estão determinados a destruir suas aulas. Só que o engenheiro, acostumado com hostilidades, não se amendronta e enfrenta o desafio de ensinar uma turma de baderneiros. Ao receber um convite para voltar a atuar como engenheiro, ele tem que decidir se pretende seguir como mestre ou voltar ao antigo cargo.

Onde: Apple TV+( R$ 11,90, para aluguel; R$ 24,90, para compra)