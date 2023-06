‘Invasão Secreta’, série da Marvel, discute ‘temas fundamentais da humanidade’, diz Emilia Clarke

Imagine que você não pode confiar em ninguém. Nem nos seus pais, nos seus filhos, nos seus parceiros. Pior: nem mesmo nos super-heróis que, nos últimos anos, salvaram a Terra de inúmeras catástrofes. É justamente este o principal dilema de Invasão Secreta, série da Marvel que chega ao Disney+ nesta quarta-feira, 21 de julho, com lançamentos semanais.

A história acompanha Nick Fury (Samuel L. Jackson), superespião da Marvel, que, após os eventos vistos em Capitã Marvel, de 2019, percebe que a Terra foi invadida por Skrulls – aqueles alienígenas que podem assumir qualquer forma humana. E pior: nem todos são amigáveis como Talos (Ben Mendelsohn), com um grupo querendo destruir a humanidade para, enfim, tomar o controle da Terra. Obviamente, é preciso detê-los. Mas como?

Essa história, que advém de um dos principais arcos dos quadrinhos da Marvel Comics, não é uma novidade nem nos cinemas, nem na televisão. John Carpenter já contou algo semelhante com a aclamada ficção científica O Enigma de Outro Mundo e, antes disso, Philip Kaufman criou o caos com Invasores de Corpos. Na televisão, tem a paródia de Rick e Morty (no episódio Total Rickall) e a boa sacada O Pacificador, da DC, com As Borboletas.

Como a Marvel faz para se destacar dessas outras histórias? Simples: aposta em uma trama mais política e com toques de espionagem. “O tom da série é muito diferente”, diz Ben Mendelsohn, ator de Talos, um Skrull do bem, em entrevista ao Estadão.

É muito mais substancial. As circunstâncias aqui são muito sombrias. E Talos não pode se render. O mundo pesou muito sobre ele. Não é algo divertido e descontraído. Há momentos em que é divertido e descontraído, e isso é bom. Mas, é difícil. É um ambiente difícil, muito difícil. Ben Mendelsohn

‘Invasão Secreta’ fala sobre fake news e refugiados

Isso fica evidente nos dois primeiros episódios, já conferidos pelo Estadão. Logo de cara, a série fala sobre fake news, desinformação, paranoia. Há complôs políticos – com extraterrestres – sendo armados em símbolos do poder dos Estados Unidos. Nem Nick Fury, com a ajuda de Talos, está seguro. Parece que o mundo todo se virou contra eles.

“Sinto que os temas que estamos discutindo aqui são realmente fundamentais para a humanidade. A ideia de refugiados, de encontrar um lar, é algo que está diretamente relacionado à quantidade de guerras e conflitos que temos. Quanto mais conflito houver, mais refugiados existirão”, questiona Emilia Clarke, conhecida como a Daenerys Targaryen de Game of Thrones e que faz sua estreia na Marvel como G’iah, filha de Talos.

Mas onde é o seu lar e quem tem o direito de escolher se é um lar ou não? E depois que eles estão lá, quais direitos eles têm em comparação com aqueles que já estavam lá antes? Esse é um tema realmente importante Emilia Clarke





Ben, porém, lembra que a série também não precisa ser levada tão a sério. “É sempre importante lembrar que é uma peça de entretenimento e você pode assistir e se divertir com as emoções. Mas se você quiser mais, há muito o que oferecer, e acho que isso é o melhor. Ser capaz de se envolver e apenas relaxar e dizer ‘ah, eu adoro isso’ ou, então, pensar ‘isso é sobre isso’, e então poder ter uma discussão sobre isso, e assim por diante. Então, ambas as coisas são oferecidas”, afirma o ator de Talos.

“É maravilhoso ver esses personagens amados, nos quais você se importa tanto e já viu em tantas outras situações, lidando com essas questões fundamentais”, completa Emilia.

