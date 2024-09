Max anuncia programa de perguntas e respostas sobre ‘Friends’; entenda

Como parte da celebração dos 30 anos de Friends, a Max anunciou o lançamento de Fast Friends, um programa de teste de conhecimentos sobre a série dos seis amigos de Nova York. Com quatro partes, Fast Friends será uma competição filmada em Nova York, na Friends Experience, um dos locais imersivos espalhados ao redor do mundo onde fãs podem passear pelo apartamento de Monica e Rachel ou sentar no café do icônico Central Perk.

Fast Friends, programa que testará o conhecimento dos fãs, será filmado em outubro em Nova York Foto: NBC/Divulgação

PUBLICIDADE A ideia do programa é que os fãs testem seus conhecimentos com perguntas, quebra-cabeças e jogos que envolvam toda a história de Friends. O time que vencer a competição ganhará o título de “Ultimate Friends Fan” (ou o “maior fã de Friends”). A Max não anunciou se os times já estão escolhidos e se participantes ao redor do mundo podem participar do programa, que será filmado em outubro em Nova York. O Estadão entrou em contato com a assessoria da plataforma e atualizará a matéria com novas informações assim que possível.

Criada por David Crane e Marta Kauffman, Friends durou 10 temporadas e foi exibida entre 1994 e 2004. Uma das séries mais populares da história da televisão, Friends foi indicado a 62 Emmys em sua história, vencendo como melhor série de comédia em 2002 por seu oitavo ano.

O elenco principal da série era formando por Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey) e Matthew Perry (Chandler), morto em 2023.