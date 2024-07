‘Muquiranas’: Reality show ganha versão brasileira em julho na Max

Reality show de sucesso, Muquiranas agora tem uma versão brasileira. Com estreia marcada para 18 de julho na Max, o programa acompanha na primeira temporada 14 brasileiros assumidamente mão-de-vaca, que se vêem no limite quando notam que sua obsessão por economizar na verdade pode estar prejudicando e muito suas vidas; confira o trailer:

A versão brasileira usa o formato já estabelecido pelo reality show original, lançado em 2012 pelo canal TLC. A ideia por trás do programa é documentar pessoas que, contrariando o desperdício tão característico da sociedade moderna, vivem o outro extremo: o da economia obsessiva. Ou seja, mais do que utilizar os recursos de modo consciente, inteligente e/ou criativo, submetem familiares e amigos a situações bizarras para não gastar.

O reality show 'Muquiranas' terá uma versão brasileira. Foto: Max/Divulgação

A nova versão de Muquiranas seguirá essa mesma linha, apresentando os hábitos e as estratégias dos participantes brasileiros ao longo de oito episódios, cada um com 30 minutos de duração. De acordo com o Splash, entre os métodos de economia desta temporada estão ideias curiosas, como transformar sacolas plásticas em fio dental e reutilizar a água do banho para lavar as roupas.