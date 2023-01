Netflix estreia série inspirada em obra de Elena Ferrante, ‘A Vida Mentirosa dos Adultos’

A série A Vida Mentirosa dos Adultos, aguardada adaptação do romance mais recente da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante, estreia na Netflix nesta quarta-feira, 4.

Lançado em 2019, o livro de Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da adolescente Giovanna.

Quando é comparada pelo pai a uma tia excluída da família, Vittoria, a jovem entra em crise, questiona a própria beleza e faz de tudo para encontrá-la, no que será o estopim para um caminho de descoberta em sua vida.

Com seis episódios, a série da Netflix tem Giordana Marengo no papel da protagonista Giovanna e a premiada Valeria Golino como Vittoria.

Aclamado pela crítica e sucesso entre os fãs, A Vida Mentirosa dos Adultos (lançado no Brasil pela Intrínseca) traz as marcas registradas de Ferrante, como o olhar feminino e a narrativa sob pressão, capaz de abordar temas cada vez mais profundos. A história gira em torno das descobertas perturbadoras da protagonista, Giovanna, a respeito da vida adulta. Aos doze anos, ouve o pai dizer que ela é feia e, pouco tempo depois, ele deixa a família e o confortável apartamento no centro de Nápoles para nunca mais voltar. Na verdade, o pai a compara com a tia, irmã dele, persona non grata na família, sinônimo de tudo considerado mau e indesejável. Começa, então, a jornada de Giovanna em direção à parte baixa de Nápoles, região mais pobre da cidade, para conhecer a tia renegada.

Os encontros com a tia Vittoria são o ponto de partida para o embate com inúmeras questões existenciais, que de certa forma preparam a passagem de Giovanna para a vida adulta. Nessa busca solitária, ela se defronta com os erros e pecados cada vez mais aparentes de pais outrora perfeitos e o despertar da própria sexualidade. Ao longo dos anos, acompanhamos os percalços da transição da infância protegida de Giovanna para uma adolescência exposta às complexidades daqueles que a cercam, evocando também a possibilidade de levar a vida adulta como nenhuma outra mulher fizera até então. Um romance sobre transições, paixões e descobertas.