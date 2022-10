O que esperar da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A primeira temporada foi para apresentar os personagens e fazer com que nos apegássemos a eles, sentindo quando chegar sua hora de partir. A segunda vai ser do espetáculo e da ação. Pelo menos é isso o que está prometendo Ryan Condall, showrunner de A Casa do Dragão. Ele já está trabalhando nos próximos episódios, que devem começar a ser gravados no ano que vem.

*** Atenção para os spoilers da primeira temporada de A Casa do Dragão e do livro Fogo & Sangue ***

O último episódio terminou justamente com Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) recebendo a notícia da morte de seu filho Lucerys (Elliot Grihault), em uma perseguição de dragões iniciada pelo meio-irmão dela, Aemond (Ewan Mitchell). Ela virou-se para a câmera, lágrima escorrendo pelo rosto e com sede de vingança. A guerra, que ela vinha tentando evitar, é agora inevitável.

O segundo ano de House of the Dragon detém-se na guerra civil e familiar conhecida como Dança dos Dragões. Ao contrário da primeira temporada, que cobriu décadas com muitos saltos temporais e mudanças de atores - o que, a bem da verdade, prejudicou um pouco a conexão com certos personagens almejada pelo showrunner -, a segunda deve diminuir a velocidade.

A Dança dos Dragões durou apenas dois anos, mas foi brutal, envolvendo todas as casas de Westeros e com muitas mortes, tanto do lado dos Pretos, que defendem Rhaenyra como rainha, quanto do lado dos Verdes, que acreditam ser Aegon (Tom Glynn-Carney) o herdeiro do Trono de Ferro.

Por isso, devem entrar alguns personagens novos, de casas ainda não vistas - os dez episódios iniciais concentraram-se nos Targaryen, Velaryon e Hightower, com aparições breves de Lannister, Stark, Baratheon e outros. Mas a segunda deve trazer alguns nomes importantes, como Cregan Stark, que ainda não foi escalado. É ele que Jacaerys (Harry Collett), o filho mais velho de Rhaenyra, está indo encontrar no último episódio da primeira temporada, tentando assegurar seu apoio aos Pretos na guerra contra os Verdes.

Outro que pode dar as caras é Daeron Targaryen, o filho mais novo de Viserys (Paddy Considine) e Alicent (Olivia Cooke), que está em Oldtown.

O público também pode esperar diversas batalhas, inclusive com dragões. E, provavelmente, um dos eventos mais famosos dos livros, conhecido como Sangue e Queijo, que rivaliza com o Casamento Vermelho, deve acontecer na segunda temporada, logo no início.

A única coisa ruim é que vai ser preciso esperar até 2024 para ver tudo isso.