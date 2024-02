Rodrigo Santoro está de volta em português. O astro, que conquistou Hollywood e hoje é o ator brasileiro mais ativo no cenário internacional, estreia em Bom Dia, Verônica nesta quarta-feira, 14, na Netflix. Em entrevista ao Estadão, ele conta a motivação para aceitar o convite de integrar o elenco da última temporada da série.

Em Bom dia, Verônica, a personagem-título, interpretada por Tainá Müller, é uma escrivã de polícia investigativa que tenta solucionar um caso e esbarra numa profunda organização criminosa. Como “uma espécie de um meteoro”, define Rodrigo, ele surge na pele de Jerônimo, o criador de cavalos charmoso e misterioso que acaba envolvido com Verônica.

Rodrigo Santoro diz que Jerônimo, personagem que faz em 'Bom Dia, Verônica', chega e passa pela história como 'um meteoro' Foto: Alisson Louback/Netflix/Divulgação

PUBLICIDADE Socialmente consciente, ele diz que uma das razões que o estimulou a pegar “o bonde andando” foi a temática abordada na trama, de combate às violência contra a mulher. “Através das minhas escolhas, do meu trabalho, é a forma como eu encontro de falar de temas importantes”, explicou. Nesse sentido, ele aponta a vantagem de Bom dia, Verônica ter alcançado a projeção internacional proporcionada pela Netflix. As temporadas anteriores chegaram ao Top 10 global de produções de língua não-inglesa mais assistidas na plataforma na primeira semana de agosto de 2023. “Não é um debate que se limita ao Brasil. Isso eu acho um diferencial. É muito importante”, definiu.

O convite para participar foi feito pelo amigo e diretor da série, José Henrique Fonseca, com quem Rodrigo trabalhou no filme Heleno. O ator já conhecia e gostava da série, mas confiar no diretor fez toda a diferença. Além de saber quem mais estava escalado: “O elenco já era muito sedutor”, afirma.

Nesta temporada, além de Tainá, o elenco conta com Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho, Camila Márdila, Adriano Garib e Maitê Proença — como mãe de Jerônimo. Anteriormente, fizeram parte do time Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Antônio Grassi e Elisa Volpatto.

Rodrigo Santoro afirma que são as histórias brasileiras que difereciam e levam produção cinematográfica do País para o mundo Foto: Gabriela Talamonte/Netflix/Divulgação

Além do tema, ele atribui o destaque internacional recebido pela série à qualidade técnica exibida. Mas também ao elemento único da trama, a exemplo de outras produções cinematográficas nacionais. “É a voz de uma personagem brasileira. São as nossas histórias, a nossa cultura, acontecendo aqui no país”, explica.

Prestes a estrear também no cinema com a animação Bizarros Peixes das Fossas Abissais, Rodrigo diz que para o futuro quer fazer cada vez mais personagens diferentes. “O que a gente faz nada mais é do que refletir o humano, o fenômeno da vida. É de uma complexidade muito grande”, afirma.

A estratégia, de acordo com ele, é o que tem guiado as escolhas profissionais que fez desde sempre. “Nunca fiz um personagem assim”, disse no evento de lançamento de Bom dia, Verônica.

“Ajuda a trabalhar a sua ferramenta”, complementa ele à reportagem. “A ferramenta do artista é o seu corpo, sua voz. Então eu acho importante ir por caminhos diferentes. Pelo menos é o que me estimula”, conclui.