‘Round 6′: O que você precisa saber sobre a série e a nova temporada

2ª temporada de Round 6 estreia em 26 de dezembro na Netflix Foto: Netflix/Divulgação

Um dos primeiros fenômenos coreanos da Netflix, Round 6 ganhará uma segunda temporada em breve. Criada por Hwang Dong-hyuk, a série explora os limites do desespero e da ganância do ser humano ao colocar pessoas endividadas para competir entre si em jogos de vida ou morte inspirados em brincadeiras infantis típicas da Coreia do Sul.

Estrelada por Lee Jung-jae, Round 6 conta ainda com outros nomes populares da TV coreana em seu elenco, como Park Hae-soo (Manual do Presidiário) e Wi Ha-joon (Bad and Crazy) e a cantora Hoyeon. Impactante, a série conquistou seis estatuetas do Emmy em 2022, incluindo Melhor Ator em Série de Drama, Melhor Direção em Série de Drama e Melhor Roteiro em Série de Drama. Confira a seguir o que você precisa saber antes da chegada do novo ano da produção.

O que acontece na primeira temporada de Round 6?

Round 6 foca em Gi-hun (Lee Jung-jae), um homem endividado que é abordado por estranho que lhe oferece a chance de participar de uma série de jogos contra outros competidores igualmente desesperados por um prêmio em dinheiro. Acreditando se tratar de uma maneira fácil de pagar suas dívidas, ele aceita o convite. Logo na primeira partida, ele fica horrorizado ao descobrir que os desclassificados não deixavam a competição, mas eram mortos pelos funcionários do complexo em que eles são mantidos.

À medida que a competição avança, alianças e rivalidades se formam, com diferentes grupos tramando para sair por cima.

Em paralelo, um agente da inteligência coreana se infiltra entre os organizadores da competição e descobre que por trás do massacre estão diversas pessoas ricas que se divertem vendo o sofrimento dos competidores cada vez mais desesperados — por dinheiro e por suas próprias vidas.

Depois de seis competições, Gi-hun sai como o único sobrevivente, levando o tão desejado prêmio em dinheiro. Depois de um ano lidando com seus traumas, ele descobre que um de seus companheiros mais próximos durante o jogo era um dos responsáveis pela criação da competição mortal, que decidiu participar após descobrir um tumor no cérebro.

Em uma última conversa, Gi-hun vê seu torturador morrer. Depois de aparentemente superar os traumas que sofreu e decidir seguir com sua vida, ele vê o recrutador dos jogos tentando levar mais uma pessoa desesperada à competição. Furioso, ele volta atrás em sua decisão de deixar a Coreia do Sul e decide ficar no país para desmantelar o jogo cruel.

Segunda temporada de Round 6 estreia em 26 de dezembro

A segunda temporada de Round 6 voltará a acompanhar Gi-hun, que retorna à competição sangrenta numa tentativa de salvar o maior número possível de participantes. Seu retorno tem grande efeito nos jogos, que se tornam mais perigosos e cruéis do que nunca.

Com Lee Jung-jae e Hwang Dong-hyuk de volta, Round 6 terá ainda reforços em seu elenco, com Yim Si-wan (O Impiedoso), Kang Ha-neul (Amantes da Lua) e Park Gyu-young interpretando novos jogadores.

Confira o trailer da segunda temporada de Round 6:

Terceira temporada confirmada

A segunda temporada nem estreou, mas a Netflix já garantiu a estreia de um terceiro ano da série para 2025. Segundo Hwang, a terceira leva de episódios marcará a conclusão da produção. A missão de Gi-hun na segunda temporada acarretará em acontecimentos que, segundo o diretor, será “uma jornada emocionante”.