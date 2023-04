‘Succession’: Acha que sabe como termina a série? Quer apostar?

THE NEW YORK TIMES - (Com spoiler) Quem vai suceder o magnata de mídia Logan Roy na Waystar Royco, a gigante do entretenimento global no centro de Succession, da HBO?

É a pergunta que a série tenta responder desde que estreou em 2018 e, em sua quarta e última temporada, Sophia Meng está apostando com cinco amigos, cada um entrando com pelo menos US$ 200.

“Estou apostando em Kendall, mas com efeitos devastadores para sua vida pessoal”, disse Meng, 24 anos, ilustradora em Nova York, referindo-se ao personagem de Jeremy Strong. “Uma jornada de herói que termina em casa, mas a casa está diferente. Tipo, você conseguiu tudo o que queria, mas ainda não é nada.”

Meng está entre os muitos espectadores de Succession que esperam descobrir e lucrar com quem será o próximo herdeiro do império de mídia da série, com recompensas que chegam a US $ 1.000. Não mais limitadas aos esportes, as apostas se tornaram parte da experiência de programas de televisão populares como The Bachelor e dramas de ficção. (Embora as apostas em programas de TV em alguns sites possam violar as leis de jogos de azar, “apostas sociais casuais entre amigos” são legais na maioria dos estados, disse Nelson Rose, advogado e especialista no tema.)





Brian Cox em cena da série ‘Succession’ Foto: HBO





Continua após a publicidade

Succession foi aclamado por sua descrição da vida fictícia dos ambiciosos e bilionários irmãos Roy (Connor, Kendall, Shiv e Roman) enquanto disputam o controle da Waystar Royco. Quase todos os componentes da série de TV encontraram uma segunda vida em outro lugar da cultura, inspirando uma conta no Twitter com mais de 255 mil seguidores que publica cenas fora de contexto, comentários semanais sobre a moda do elenco e até um remix do rapper Pusha T da cativante música-tema da série.

É esse tipo de fandom que culminou em uma “miniversão de um Super Bowl” para o final da série, disse Meng, que está concorrendo a um prêmio de US$ 1.000. “Talvez eu gaste tudo numa viagem à Toscana” - local do dramático casamento de Caroline Collingwood na 3ª temporada.

Jayson Buford, que fez uma aposta de US$ 20 com nove amigos em suas festas para assistir a Succession, disse que apostar era “uma coisa divertida de se fazer para complementar a ideia do programa. É uma série sobre família, as pessoas se reúnem para assistir”. Buford prevê que a Waystar Royco vai se dissolver e que ninguém assumirá a empresa. Logan “pensa que Kendall é viciado e não acha que Shiv seja inteligente o bastante”, disse ele.

Alguns espectadores de Succession estão fazendo apostas não monetárias para se aproximar dos colegas de trabalho.

“É um exercício de formação de equipe”, disse Colm Phelan, 30 anos, gerente de relações públicas digitais em Dublin. “Todo mundo estava assistindo Succession e achamos que seria divertido começar um jogo de apostas para a equipe”.





Continua após a publicidade





Cerca de 25 participantes fazem apostas de US$ 10 toda segunda-feira, disse Phelan. Os competidores podem mudar seus palpites com base no resultado do episódio de cada semana, mas até o final da série apenas a pessoa que escolher corretamente o sucessor mais vezes será vencedora.

O prêmio? “Ainda não sabemos”, disse ele. “Não vai ser um prêmio em dinheiro, talvez um vale-presente”.

Shruti Marathe, que começou a apostar dinheiro em programas de TV com seu grupo de sete amigos da faculdade quando a sexta temporada de Game of Thrones foi ao ar em 2016, expandiu suas apostas ocasionais para um hobby constante que agora inclui mais de 60 participantes em cinco círculos sociais, três rodadas de previsões e uma elaborada pesquisa que vai além da questão de quem sairá por cima.

Os grupos incluem colegas de trabalho e de faculdade, amigos e familiares. Há também um grupo que ela chama de “Programa de Treinamento Executivo Waystar Royco”. Quem está neste último grupo? “Amigos de amigos”, disse Marathe, 25 anos, gerente de desenvolvimento em Los Angeles. “Por exemplo, pessoas que estavam sentadas à minha mesa no casamento de um amigo meu”.

As quinze perguntas do formulário de Succession exigem que os apostadores prevejam vários pontos potenciais da trama: se Logan ou Kendall morrerão antes do final da série; se Gerri Kellman, conselheiro de Logan, “iniciará proativamente um relacionamento romântico ou sexual” com Roman; quando Shiv confrontará seu marido, Tom, sobre sua traição no final da 3ª temporada; e se Connor desistirá da corrida presidencial.

Por causa das respostas detalhadas e do número de participantes, disse Marathe, ela optou por não coletar dinheiro dos apostadores, então não haverá prêmio oficial em dinheiro. Mas os vencedores receberão algo inestimável: “O direito de se gabar”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Continua após a publicidade