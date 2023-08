‘The Crown’: produtores dizem que morte de Lady Di foi filmada com ‘cuidado’ após controvérsias

Os produtores de The Crown, uma das maiores séries da Netflix, comentaram sobre a escolha em retratar o acidente que matou a Princesa Diana em 31 de agosto de 1997. Os primeiros episódios da temporada final da produção irão mostrar o que levou à morte de Lady Di, o que gerou críticas e controvérsias entre os telespectadores e a própria equipe.

Suzanne Mackie, uma das produtoras executivas de The Crown, não negou que a audiência julgará a escolha após a série ir ao ar, mas afirmou que o acidente foi tratado com “cuidado”. “Somos pessoas atenciosas e sensíveis. Houve longas conversas muito cuidadosas sobre como faríamos isso”, afirmou ela durante uma participação no Festival de TV de Edimburgo, conforme o Deadline.

Produtores de 'The Crown' disseram que cenas da morte de Princesa Diana foram filmadas com 'enorme sensibilidade'. Foto: Keith Bernstein/Netflix/Divulgação

Na série, Lady Di é interpretada pela atriz Elizabeth Debicki, que, segundo Suzanne, amava Diana. “O público irá julgar no final, mas acho que foi recriado com delicadeza e cuidado. [...] Há um enorme respeito de todos nós, espero que isso seja evidente”, afirmou a produtora.

A equipe da série ficou receosa com a escolha em retratar o acidente, relativamente recente, pelo impacto que a morte teve ao redor do mundo. Conforme o The Sun, parte dos envolvidos na produção não gostou de cenas que mostravam o velório da princesa.

Após a repercussão, a Netflix informou ao jornal que o momento exato do ocorrido não será mostrado na série. As cenas foram filmadas em outubro do ano passado ao redor da Ponte de l’Alma, na cidade de Paris, França, onde aconteceu o acidente de carro que causou a morte de Lady Di, seu namorado Dodi Al Fayed e do motorista Henri Paul.