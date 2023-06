‘The Winchesters’: Jensen Ackles associa greve dos roteiristas com fim de spin-off de ‘Supernatural’

O ator Jensen Ackles, que interpretou Dean em Supernatural, confirmou o cancelamento de The Winchesters, spin-off da série, e associou o fim da produção à greve dos roteiristas de Hollywood.

Desde 2 de maio, os 11.500 membros do Writers Guild of America (o sindicato dos roteiristas dos EUA) estão em greve, pedindo por melhores salários e condições de emprego.

The Winchesters foi interrompido pela emissora norte americana CW em março e os produtores, incluindo Ackles, buscavam uma nova rede ou streaming para a possível continuação, mas não tiveram sucesso.

“A todos vocês que assistiram, seguiram e apoiaram esta história, obrigado. E para todos aqueles que deram vida a esse show… eu não poderia estar mais orgulhoso do que todos nós fizemos juntos”, escreveu o artista no Twitter.

“Mas como dizem, o timing é tudo. Com uma grande mudança na emissora junto com uma greve da indústria, bem, é um momento infeliz. Durma bem querida, The Winchesters, até nos encontrarmos novamente. Em algum lugar na estrada”, completou.

Ackles foi responsável por liderar a campanha #SaveTheWinchesters (Salve The Winchesters, em português), na tentativa de achar uma nova plataforma para a série após o cancelamento.

A produção foi apenas uma das muitas canceladas pela CW após a venda da emissora no ano passado. Legends of Tomorrow e Batwoman também não foram renovadas, por exemplo.

The Winchesters se passa anos antes de Supernatural e acompanha os pais de Dean e Sam, John (Drake Rodger) e Mary Winchester (Meg Donnelly) a partir do momento que se conhecem.

A série está disponível na HBO Max. Veja o trailer: