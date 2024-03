Universal+, streaming da Universal, chega no Prime Video Brasil; saiba mais

Na última quarta-feira, 13, a NBCUniversal International e a Amazon anunciaram que o streaming Universal+ passa a integrar os canais Prime Video. O serviço havia chegado no Brasil em fevereiro e já estava disponível para assinantes Claro TV+.

Universal+ Foto: Divulgação

Agora, como já acontecia com canais como o Paramount+, o serviço também poderá ser assinado dentro do app Prime Video. Nesse caso, haverá os conteúdos Universal Premiere e Universal Reality, divididos entre séries e reality shows.

Marcello Coltro, vice-presidente sênior de relações de afiliados, marketing e criação da NBCUniversal International Networks e Direct-to-Consumer para a América Latina, afirma que a plataforma teve uma estreia bem-sucedida na América Latina em fevereiro. Ele ressalta, ainda, que a “colaboração solidificará ainda mais a presença e aprimorará a experiência de visualização da plataforma para os espectadores em todo o Brasil”.

O que está disponível no Universal+?

No catálogo, estão disponíveis séries adoradas como The Office, Grimm, Keeping Up With The Kardashians, House, além de todas as temporadas de produções como Law & Order e Law & Order: SVU. Pela primeira vez no Brasil, a premiada série cômica Saturday Night Live estará disponível com todas as apresentações musicais para streaming.

Cena da série 'The Office'. Foto: Peacock

Produções originais nacionais também estarão disponíveis na plataforma. Entre elas, estão Barras Invisíveis, o novo docu-reality de Adriane Galisteu, e a competição musical Vocalizando, bem como programas já conhecidos como Descosturando com Herchcovitch, Luana é de Lua e Drag Me As A Queen Celebridades.