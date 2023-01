Leilah Moreno vai viver papel que eternizou Whitney Houston, em ‘O Guarda-Costas - O Musical’

A atriz e cantora Leilah Moreno vai interpretar o papel da diva no espetáculo O Guarda-Costas - O Musical , que estreia dia 16 de março, no Teatro Claro, em São Paulo.

Leilah vai enfrentar o mesmo desafio de Whitney Houston, que interpretou o papel no filme O Guarda-Costas, grande sucesso de bilheteria de 1992, o que a tornou ainda mais conhecida. É a história de Rachel Marron, cantora e atriz muito famosa, que recebe cartas com ameaças de um misterioso stalker.

Whitney Houston e Kevin Costner em cena do filme de 1992

Para protegê-la, o empresário dela contrata Frank Framer, ex-agente do Serviço Secreto que falhou ao proteger o presidente americano em um atentado. No cinema, o papel foi vivido por Kevin Costner, enquanto na versão teatral brasileira o intérprete será Fabrizio Gorziza.

Para quem não se lembra do filme, o envolvimento entre eles torna-se muito próximo, a ponto de se apaixonarem. Mas, quanto mais eles se envolvem, mais o guarda-costas percebe que viver esse amor pode deixar a vida da cantora ainda mais vulnerável.

“A trama fala de temas importantes e atuais como a presença do stalker e o assédio vivido por Rachel; o sentimento de solidão experimentado pela protagonista mesmo diante da fama; e o fato de que o amor pode estar ao nosso lado”, comenta Ricardo Marques, que vai dirigir o musical em associação com Igor Pushinov.

O espetáculo - que vai estrear primeiro no Brasil, antes da Broadway - vai trazer muitas referências do longa original, especialmente detalhes nos figurinos e no visagismo, que remetem aos anos 1990.

Entre as canções, a mais badalada certamente será I Will Always Love You, que se tornou um hino de Whitney Houston, além de Run to You e I Have Nothing, que concorreram ao Oscar de melhor canção original.

“O teatro musical faz com que tenhamos que traduzir músicas para o português para poder contar a história, mas, aqui optamos por fazer algo diferente, para que o público possa curtir e cantar junto todas essas canções maravilhosas de Whitney em inglês. Então, vamos ter apenas algumas músicas traduzidas, só aquelas que realmente contam a história, mas os grandes números serão em inglês”, revela o diretor.

Marques conta também que a cenografia não será realista, mas abstrata. “”Vamos brincar com formas e algumas simbologias para representar ambientes como a casa da Rachel. E, para os shows dela, a ideia é que tenhamos um grande espetáculo de luz, figurino, coreografia. Estou pensando também em expandir o palco para dentro da plateia com uma passarela, para que ela consiga interagir com as pessoas como se fosse um show mesmo.”

A biografia de Whitney Houston inspira o filme I Wanna Dance With Somebody - A História de Whitney Houston, em cartaz nos cinemas de São Paulo.

Apresentado pela produtora 4Act Entretenimento, O Guarda-Costas - O Musical terá ainda no elenco Talita Cipriano, Davi Martins, Pedro Galvão, Marcelo Goes Alves, Vinicius Conrad, Nalin Junior, Victor Barreto, Alvaro Real e Daiana Ribeiro.

O grupo de ensemble traz bailarinos experientes como Mariana Saraiva, Danilo Coelho, Felipe Tadeu, Leandro Naiss, Djeiko Henes, Lucas Maia, Raquel Gattermeier, Fernanda Sala Santos, Josemara Macedo, Thaiane Chuvas, Vicky Maila e Thiago Alves.