Lucas Lima vai estrear como intérprete de musical em ‘Once’

O cantor e multi-instrumentista Lucas Lima vai estrear como intérprete de musical no espetáculo Once, que estreia no dia 17 de março, no Teatro Villa Lobos.

Também conhecido pelo seu casamento com a cantora Sandy, Lima vai viver Ele, um músico de rua irlandês, hábil no violão, que trabalha com o pai em uma loja de consertos de aspiradores e se apaixona por Ela, uma imigrante da República Checa, que será interpretada por Bruna Guerin, uma das principais atrizes do musical brasileiro.

Once conta a história de um músico em Dublin, que toca suas composições próprias para arrecadar alguns trocados. Passando um dia por acaso, uma imigrante tcheca se encanta pelas melodias e entra, sem querer, na vida dele. Quando menos percebem os dois estão compondo canções sentimentais juntos, mas encontram algumas dificuldades para dar início a um romance. Ela é casada e ele vem de um relacionamento amoroso frustrado.

Steve Gazee e Cristin Milioti, na versão encenada de 'Once' em Nova York, em 2012

Once - O Musical chega como um dos espetáculos mais amados dos fãs, especialmente os mais jovens. Inspirado no filme irlandês de 2006 de mesmo nome, escrito e dirigido por John Carney, Once tem trilha sonora assinada pela dupla de protagonistas, Glen Hansard e Markéta Irglová. O espetáculo da Broadway venceu oito prêmios Tony, em 2012,incluindo os de Melhor Musical, Melhor Roteiro e Melhor Ator. Levou também um Grammy Awards na categoria Melhor Álbum de Teatro Musical, em 2013..

Once não fala apenas de amor, mas também tem como um de seus temas centrais a música. Por isso, os atores dobram de função, atuando também como integrantes da banda, tocando uma grande variedade de instrumentos ao longo da obra: violão, violino, violoncelo, bateria, baixo, acordeon e piano.

E, para desempenhar esses papéis tão complexos, além dos protagonistas, outros 15 artistas integram o elenco da montagem brasileira: Nando Pradho (Billy - Violão/cajon), Andrezza Massei (Baruska - Acordeon e concertina), Moises Lima (Pai - Bandolim / violoncelo), Julia Klein (Reza - Violino), Thiago Brisolla (Gerente do Banco - Violoncelo /violão/bandolim/banjo), Abner Depret (Svec - Banjo/bandolim/violão/bateria), Samir Alves (Andrej - Violão/Ukulelê/bandolim/violão/bateria), Gui Leal (Eamon - Violão /piano/escaleta/cajon), Paulinho Ocanha (MC - Violão/contrabaixo elétrico), Bruna Zenti (Ex-namorada - violino), Pedro Vulpe (Ensemble - violão), Sofie Orleans (Ensemble - violino), Thiago Mota (Ensemble - Violão/contrabaixo elétrico), Mikael Marmorato (Ensemble - Violão/bateria) e Vanessa Espósito (Ela Cover - piano).

