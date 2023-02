Teatro alla Scala de Milão lança canal online ‘sob demanda’ com apresentações ao vivo e gravadas

ANSA - O Teatro alla Scala, de Milão, lançou nesta quinta-feira, 9, uma plataforma que permitirá que pessoas de todo o mundo assistam “sob demanda” e ao vivo os espetáculos apresentados no local. Chamado de LaScala.tv, o serviço ainda contará com um catálogo de conteúdos especiais, óperas e concertos do passado.

A primeira transmissão ao vivo será no dia 14 de fevereiro, data em que é comemorado o Dia de São Valentim - o dia dos namorados. “Esse é um sinal de abertura do Scala para o mundo”, ressaltou o superintende do teatro, Dominique Meyer.

Leia também Gustavo Dudamel, maestro venezuelano de 42 anos, vai dirigir a Filarmônica de Nova York





Teatro alla Scala de Milão lançou canal online Foto: Brescia e Amisano/Teatro alla Scala/Reuters









Para fazer as gravações, foram montadas nove câmeras em qualidade 4K e que farão a transmissão também por streaming. Já entre os espetáculos antigos, que serão reprisados, estão apresentações dirigidas por Claudio Abbado e Ricardo Muti e que tinham como maestros Giorgio Strehler, Franco Zeffirelli e Luca Ronconi.

Continua após a publicidade

Ainda conforme o teatro, a ideia do canal tem dois objetivos: de um lado, ser mais independente e abrir o Scala para espectadores e estudantes de todo o mundo - incluindo um projeto especial para as escolas - e do outro, criar um arquivo para ser colocado à disposição do público.

Os responsáveis ainda não têm uma estimativa de quantos assinantes o serviço terá ou quanto será arrecadado. “Mas, esperamos ter uma montanha de conexões. Essa operação não é custosa para o Scala. Os equipamentos já foram quitados e o pagamento dos artistas e trabalhadores será feito com parte dos lucros”, pontuou ainda Meyer.









Para quem quiser assistir aos espetáculos, os preços variam. Para conteúdos sob demanda, os “bilhetes” custarão de 2,9 a 4,9 euros para os espetáculos em HD e de 4,9 a 6,9 euros para os Ultra HD. Já os streamings terão preços entre 4,9 e 11,9 euros.

O projeto ainda conta com o apoio da Intesa Sanpaolo, que é parceiro principal da temporada, e da Fondazione Cariplo, que colabora no projeto com as escolas.

Continua após a publicidade