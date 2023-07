Zé Celso: Diretor deixou peças dirigidas no Teatro Oficina na íntegra em vídeo; assista

Morreu nesta quinta-feira, 6, José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, diretor que transgrediu a história do teatro brasileiro com a fundação do Teatro Oficina. O dramaturgo, porém, vive nos inúmeros espetáculos em que esteve envolvido ativamente até seus últimos dias e na cena teatral à qual dedicou sua vida.

Zé Celso já foi responsável por peças marcantes, que se opuseram a um contexto de ditadura e se encaixaram em uma história tropicalista ao lado das colaborações de nomes como Glauber Rocha e Caetano Veloso. Mas seu último espetáculo envolveu um acontecimento pessoal.

Zé Celso dirigiu grandes peças que marcaram a história do Teatro Oficina e da cena teatral brasileira. Foto: Christina Rufatto/Estadão

Aos 86 anos, o diretor se casou com o ator Marcelo Drummond em uma grande festa no teatro cuja trajetória se confunde com a sua própria história de vida. O casamento-espetáculo ocorreu no último dia 6 de junho e se encerrou aos gritos de “evoé”, uma saudação ao deus dos vinhos e das festas, Baco.

Para entender o impacto da visão e da sensibilidade de Zé no teatro brasileiro, confira algumas peças dirigidas por ele que podem ser vistas na íntegra no YouTube do Teatro Oficina. Mas, atenção: algumas cenas podem ser inapropriadas a menores.





O Rei da Vela

Roda Viva





Os Sertões

Cacilda!





Para dar um fim do juízo de Deus





Vento forte para um papagaio subir





Caderneta de Campo





Bacantes

Taniko - O Rito do Mar





Os Bandidos

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais