Aguinaldo Silva releva inspiração para ‘Pedra Sobre Pedra’: ‘Vivia uma louca história de amor’

“Vocês não imaginam o quanto eu fui feliz em escrever Pedra Sobre Pedra”, publicou o autor, relembrando ainda a “flor de Jorge Tadeu”, uma das sensações da novela, um personagem interpretado pelo ator e cantor Fábio Jr.

Na história criada por Aguinaldo, Jorge Tadeu era um fotógrafo, ou ‘retratista’, como era chamado, que chegava à pequena cidade de Resplendor, na Bahia, e despertava o desejo das mulheres que moram lá, solteiras e casadas. Com ódio do poder de sedução do forasteiro, a beata Gioconda Pontes (Eloísa Mafalda) o mata com um tiro.