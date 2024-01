Alec Baldwin é acusado, novamente, de homicídio culposo

The New York Times- Um grande júri no Novo México indiciou Alec Baldwin nesta sexta-feira, 19, por homicídio culposo, revivendo o processo criminal contra ele no tiroteio fatal contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust, há mais de dois anos, quando uma arma que ele estava usando em ensaio disparou.

A acusação inicial contra Baldwin foi rejeitada em abril. Mas uma nova equipe de acusação, Kari Morrissey e Jason Lewis, decidiu apresentar o caso a um grande júri, que indiciou Baldwin na sexta-feira. No Novo México, uma condenação por homicídio culposo sob uma acusação como a que Baldwin enfrenta pode levar até 18 meses de prisão.

Alec Baldwin Foto: Instagram/ @alecbaldwininsta

PUBLICIDADE “Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal”, disseram os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, em comunicado na sexta-feira. Baldwin - que estrelou e foi produtor de Rust- afirmou que não era responsável pela morte da diretora, alegando que lhe disseram que a arma não continha nenhuma bala real e que havia não deveria haver nenhuma munição real no set.

Ele afirmou também que não puxou o gatilho quando a arma disparou, embora um laudo pericial encomendado pelo Ministério Público tenha determinado que ele deve, sim, ter puxado o gatilho para que a arma disparasse, contribuindo para a decisão de reavivar o processo criminal.

O grande júri de 12 pessoas se reuniu para ouvir o caso no 1º Tribunal Distrital Judicial do Novo México, em Santa Fé, a partir de quinta-feira. Pelo menos oito jurados tiveram que concordar que havia causa provável para indiciar.