‘Alerta Máximo’: confuso e sem explorar personagens, filme traz ação com Gerard Butler; leia análise

Alerta Máximo, filme de ação protagonizado por Gerard Butler tornou-se um dos filmes mais vistos do Amazon Prime Vídeo nos últimos dias. Lançado nos cinemas em janeiro de 2023, chegou ao streaming no último dia 7 de julho. O longa possui a temática de desastre aéreo e também de sobrevivência, mas não foca especificamente numa delas, e sim na ação, e poderia ser melhor com a correção de alguns detalhes.

Por exemplo, a rapidez com a qual sabemos que a empresa está trabalhando pelo resgate dos sobreviventes e o fato de o protagonista conseguir fazer contato com a a companhia e a família (ainda que de forma rudimentar, pouco depois já se mostra que ‘captaram o recado’) em seus primeiros momentos da ilha já tira boa parte do clima de suspense e incerteza que poderia ter sido criado.

Gerard Butler em cena de 'Alerta Máximo' Foto: Reprodução de cena de 'Alerta Máximo' (2023)/Amazon Prime Vídeo

Algumas cenas são um pouco confusas, trazendo atitudes que não parecem fazer tanto sentido por parte dos personagens. Por exemplo, ao receber a ligação do pai, desaparecido, quando estava em frente a um laptop, a filha do protagonista corre para pegar papel e caneta e anotar as informações de seu paradeiro. Não teria sido mais fácil simplesmente digitá-las?

Certas situações parecem se arrastar muito pare se resolver, enquanto outras não dão tempo para o espectador ‘digerir’ exatamente o que aconteceu - como a cena em que consegue levantar voo mesmo num avião visivelmente destruído. Ao fim das contas, se torna um filme em que os ‘mocinhos’, com treinamento e bem armados, conseguem aniquilar dezenas e dezenas de vilões e tudo se resolve.

À exceção do prisioneiro (Mike Colter), do co-piloto (Yoson An) e do caricato chefe dos criminosos (Evan Dane Tayler), a maioria dos personagens secundários não diz a que veio, sendo pouco ou nada explorados. Por se tratar de um filme de desastre aéreo com apenas 14 passageiros no avião, a expectativa é de que os personagens tivesse mais destaque.

Alerta Máximo não é um grande filme de desastre aéreo, nem de sobrevivência ou de resgate, mas pode ser interessante para quem goste de filmes de ação, especialmente aos fãs de Gerard Butler, que carrega o longa nas costas.

Alerta Máximo

O filme conta com duas fases distintas. A primeira mostra o interior de um avião durante voo entre Cingapura e Japão na véspera do ano-novo. Há uma tempestade em parte do trajeto, e os pilotos querem desviar dela, mas a empresa quer economizar no combustível e manda seguirem na rota determinada. Não dá certo, e o avião acaba caindo.

É após um pouso forçado numa ilha desconhecida que tem início a segunda fase de Alerta Máximo, mostrando como o piloto e os passageiros lidarão com a situação sem ter contato com outras pessoas e sem saber onde estão ou em quem confiar. Para piorar a situação, um dos passageiros é um homem condenado por homicídio (Mike Colter), que está sendo extraditado - e o único policial que fazia sua guarda morre durante uma turbulência.

A partir de então o filme se divide em três núcleos: Gerard Butler e o prisioneiro, que entram na mata para buscar ajuda, o restante dos passageiros, que fica próximo ao avião e é abordado por um conjunto de milicianos e sequestradores da região, e um gerente de crises numa reunião da alta cúpula da companhia aérea.