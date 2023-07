Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como ‘Meus Sogros Tão Pro Crime’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 7, no sábado, 8, e no domingo, 9 de julho de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Pierce Brosnan durante estreia do filme 'Meus Sogros Tão Pro Crime' em 26 de junho de 2023 Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Meus Sogros Tão Pro Crime (Netflix)

Após um assalto cinematográfico acontecer no banco em que é gerente, Owen Browning (Adam Devine) suspeita que os bandidos mascarados são, na verdade, os pais de sua noiva (Nina Dobrev). Com um elenco de peso, que ainda conta com Pierce Brosnan e Ellen Barkin, e muitas cenas ‘malucas’, promete boas risadas.

Minhas Aventuras com o Superman (HBO Max)

Em uma abordagem nova e com traços inspirados na animação japonesa, a série traz o super-herói da DC em seu trabalho no jornal Planeta Diário ao lado dos colegas Lois Lane (por quem Clark Kent se apaixonará) e Jimmy Olsen. Minhas Aventuras com o Superman estreou no dia 6 de julho, no canal pago Adult Swim, mas tem seus dois primeiros episódios disponíveis no streaming HBO Max a partir de 7 de julho.

Continua após a publicidade

Acorda, Carlo! (Netflix)

Dos mesmos criadores de Irmão do Jorel, a série de animação gira em torno de um garotinho que vive num mundo repleto de monstros e criaturas estranhas, parecidas com cogumelos, unicórnios, árvores, entre outros. Acompanhado por Tatiana, uma passarinha mal-humorada, e Alberto, um monstrinho medroso, ele vai cantar reggae, dançar, e mostrar que é fissurado por biscoitinhos de goiaba. Estreou na Netflix em 6 de julho de 2023. Leia mais.

Alerta Máximo (Amazon Prime Vídeo)

O longa de ação protagonizado por Gerard Butler mostra um avião que passa por problemas numa tempestade e precisa fazer um pouso forçado no meio de uma floresta. Além do desespero pela situação, o grupo de sobreviventes - que inclui um condenado por homicídio que estava sendo extraditado - também terá que se virar em uma região dominada por grupos separatistas e milícias violentas. Alerta Máximo fez sua estreia nos cinemas em janeiro, mas está disponível no streaming pelo Prime Vídeo desde 7 de julho de 2023.

Continua após a publicidade

Os Outros - Último episódio (Globoplay)

Para quem só assiste séries se puder maratonar, o último episódio da produção do Globoplay estreia nesta sexta-feira, 7. A trama gira em torno da tumultuada relação entre vizinhos de apartamentos de um condomínio do Rio de Janeiro. O que se origina com uma briga entre adolescentes na quadra do prédio acaba se tornando um problema muito maior e mais complexo. Leia mais.