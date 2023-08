‘Altas Horas’: saiba quem vai estar no programa de hoje, especial de Dia dos Pais

O Altas Horas comandado por Serginho Groisman neste sábado, 12, na Globo, contará com uma edição especial de Dia dos Pais, promovendo diversos encontros entre pais e filhos famosos.

Dudu Nobre ao lado da filha, Talitha, cantando a música tema do seriado 'A Grande Família' no 'Altas Horas' de hoje, 12 de agosto de 2023. Horário: 22h25 Foto: Reprodução de 'Altas Horas' (2023)/TV Globo

Do lado dos ‘pais’, estarão presentes Biafra, Dudu Nobre, Edson [da dupla com Hudson], Jorge Vercílio, Peninha, Regis Danese, Rodriguinho e Orlando Morais. Estarão acompanhados pelos filhos, respectivamente, Carol Reis, Talitha Nobre, Yago, Vítor e Vitória (os três filhos de Edson), Vinícius Vercílio, Willy Gregory, Brenda Danese, Gaab, e o trio Cleo Pires, Ana e Antônia Morais. O cantor Vavá também participa com seu pai, David.

Serginho Groisman também é pai: seu único filho, Thomas, nasceu em 17 de junho de 2015 e hoje tem oito anos de idade. Porém, não há confirmação se o jovem participará de alguma forma do programa hoje. O Altas Horas especial de Dia dos Pais vai ao ar neste sábado, 12 de agosto, a partir do horário das 22h25, na Globo.