Beto Lee homenageia Rita Lee no ‘Caldeirão’: ‘uma mãe incrivelmente responsável’

A cantora Rita Lee, que morreu no último mês de maio, recebeu uma homenagem por parte de seu filho, Beto Lee, da cantora Fernanda Abreu e de outros músicos durante o Caldeirão com Mion deste sábado, 1.º.

Ao longo de quase 25 minutos, o grupo tocou três sucessos de Rita: Agora Só Falta Você, Lança Perfume e Ovelha Negra. Entre uma música e outra, Marcos Mion aproveitou para conversar com Beto Lee, em especial a respeito da relação familiar com a cantora.

“Apesar de toda a loucura que envolve música, estrada, estúdio de gravação, ela sempre esteve presente na vida familiar, foi uma mãe incrivelmente responsável. Cobrar lição, pagar conta em dia, sempre teve a estrutura familiar bem resolvida”, destacou.

O filho de Rita Lee também comentou sobre os shows que tem feito pelo Brasil: “Está sendo uma alegria pra gente, vemos a alegria nas pessoas, também, de ver essas músicas sendo executadas ao vivo. Minha mãe se aposentou em 2012 e essas músicas ficaram fora do radar. A gente está trazendo para os fãs das antigas e para a molecada de hoje”.

É possível assistir à íntegra da homenagem no serviço Globoplay. O perfil oficial do Twitter do Caldeirão com Mion também divulgou um trecho. Assista abaixo: