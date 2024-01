Cissa Guimarães é a nova apresentadora do ‘Sem Censura’

Nesta terça-feira, 23, a TV Brasil divulgou a volta do Sem Censura, programa de entrevistas muito conhecido na emissora, contando com Cissa Guimarães, 66 anos, como apresentadora. O quadro ainda não possui um horário na grade da emissora, mas voltará a ser exibido diariamente, além de contar com cenário novo e “um F5 para atualizar algumas coisas”, soltou Cissa nas redes, junto à TV Brasil. “Vamos retornar às origens do programa”, finaliza a atriz.

Cissa Guimarães na bancada do programa 'Sem Censura' (agora repaginado), da TV Brasil Foto: Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes @tvbrasil

Cissa foi recebida pela diretora de conteúdo Antonia Pellegrino e pelo presidente da EBC, Jean Lima, que comemoram a vinda da artista global para o programa. A atriz, que estava há mais de 40 anos na Globo, se despediu da emissora carioca no programa É de Casa, que apresentava desde a estreia, em 2015.

