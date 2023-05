Estreia da reprise de ‘Rebelde’ já tem data e horário no SBT; confira

O SBT anunciou a data e o horário da estreia da reprise da novela mexicana Rebelde, que fez sucesso nos anos 2000. A emissora de Silvio Santos informou, nesta sexta-feira, 19, que a trama adolescente será exibida a partir do dia 12 de junho, às 14h15, substituindo a novela Mirasol.

O primeiro anúncio - sem data divulgada, até então - foi na última terça-feira, 16, durante a exibição da partida do Internazionale contra o Milan na Champions League, deixando os fãs da produção em polvorosa. A reexibição da novela vai de carona com a expectativa do público para a turnê que marcará o retorno do RBD, com direito a passagem pelo Brasil. Os shows terão início em novembro.

“Um dos maiores sucessos da TV está de volta. Vem aí, Rebelde! No próximo mês, em junho, aqui no SBT”, disse o narrador e comentarista Téo José.

O fenômeno mexicano Rebelde é protagonizada por Anahí (Mia Colucci), Dulce Maria (Roberta Pardo), Maite Perroni (Lupita Fernandéz), Christopher Uckermann (Diego Bustamante), Christian Chávez (Giovanni Mendéz López) e Alfonso Herrera (Miguel Arango), que não fará parte da turnê do retorno do RBD.

A novela narra o cotidiano de seis adolescentes que estão no ensino médio do colégio Elite Way School, que é semi-interno, que vieram de realidades e vivências muito diferentes uns dos outros. Além disso, escola possui um programa de bolsas para jovens de baixa renda, mas que se destacam intelectualmente. Os bolsistas, como são chamados por todos, são perseguidos e atacados pela Seita, um grupo formado dentro do colégio para conservar a pureza e poder dos ricos.

A trama foi produzida pela Televisa e originalmente exibida pelo Las Estrellas entre outubro de 2004 e junho de 2006. No Brasil, no mesmo perído. A produção foi escrita por Pedro Damián, com a colaboração de Iván Cuevas, Pedro Armando Rodríguez e María Balmorí. Com a direção de Juan Carlos Muñoz, Luis Pardo e Felipe Nájera.

🚨 Nova chamada de Rebelde começa a ser exibida no SBT, agora com data e hora de estreia.



A divulgação está pesadíssima! Reprise de Rebelde é narrado durante jogo de futebol pelo SBT. "Um dos maiores sucessos da TV está de volta em junho".



‘Soy Rebelde Tour’

Com exceção de Alfonso Herrera, os artistas vão se reunir para a Soy Rebelde Tour, que passará pelo Brasil em novembro, nos dias 9 e 10 no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão); e em São Paulo nos dias 12 e 13, no Estádio do Morumbi, e nos dias 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque. As oito apresentações já estão com os ingressos esgotados.

Segundo informações da Live Nation, só no País, o grupo tocará para mais de 450 mil pessoas e, considerando apenas as datas extras, foram vendidos cerca de 250 mil ingressos.

Em 2008, os integrantes do RBD anunciaram o fim da banda e fizeram uma série de shows para se despedir dos fãs. Hoje, os fãs especulam o retorno da banda mexicana que fez sucesso nos anos 2000. Foto: Arquivo/rbdfotos.org Foto: Arquivo/rbdfotos.org

Despedida de Anahí

Depois de uma publicação da jornalista mexicana Maria Torres, no Instagram, em que ela cita a carreira musical de Anahí, os fãs suspeitam que a tour de RBD será a despedida da artista dos palcos.

“A primeira vez que entrevistei Anahí para capa foi há muitos anos, bem no auge do RBD (várias outras se seguiram, como a volta dela solo, o noivado com Manuel Velasco de Chiapas e a gravidez dela). Hoje, prestes a completar 40 anos, regressa com uma digressão que quebrou todos os recordes e com a qual se despedirá dos palcos como os grandes”, escreveu a jornalista na legenda.

“Maria, quanta história juntas. E agora, no mês dos 40, celebrando a vida e tudo o que é vivido. Agradeço infinitamente por tudo. E mais você querida. Amo minha estrela gigante. Essa capa fica para sempre no meu coração”, disse Anahí em resposta à publicação.

Após 11 anos afastada dos holofotes, Anahí fez sua última apresentação em junho de 2022, ao lado de Karol G. A cantora sempre deixou claro que sua prioridade era a família. Ela é casada desde 2015 com o político Manuel Velasco, com quem tem dois filhos pequenos, Emiliano e Manuel.

Manuel é o primogênito de Anahí, fruto do relacionamento com o político Manuel Velasco. Foto: Instagram/@anahi

Nasce primeira filha de Maite Perroni

A eterna Lupita de Rebelde, Maite Perroni anunciou no último dia 16, o nascimento de sua primeira filha, Lía. A pequena é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Andres Tovar. Para fazer o anúncio, ela compartilhou no Instagram uma foto ao lado do marido, que segura a mão da recém-nascida.

“Bem-vindas noites mal dormidas, as fraldas... Junto com nosso amor incondicional. Você é a nossa maior benção. Amamos você, Lía”, escreveu Maite, que completou 40 anos em março, na legenda.