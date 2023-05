Nasce primeira filha de Maite Perroni, a Lupita de ‘Rebelde’

Maite Perroni, a eterna Lupita de Rebelde, anunciou, nesta terça-feira, 16, o nascimento de sua primeira filha. A menina se chama Lía e é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Andres Tovar.

Para fazer o anúncio, a cantora do RBD compartilhou no Instagram uma foto dela e do marido segurando a mão da recém-nascida.

“Bem-vindas noites mal dormidas, as fraldas... junto com nosso amor incondicional. Você é a nossa maior benção. Amamos você, Lía”, escreveu na legenda.

Nos comentários, integrantes do RBD parabenizaram a colega. “Bebêzinha linda, seja bem-vinda. Te amamos”, disse Anahí. “Uau, a sobrinha”, escreveu Christian Chávez ao lado de emojis de coração.

Maite, que completou 40 anos em março, havia anunciado a gravidez no início de janeiro. Já em fevereiro, ela revelou à revista Caras México que estava esperando uma menina.

Além de se dedicar à maternidade, a atriz fará parte da turnê de reencontro do RBD em 2023. A Soy Rebelde Tour passará pelo Brasil com oito shows entre os dias 9 e 19 de novembro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os ingressos estão esgotados.