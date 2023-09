Faustão deixa UTI e vai para semi-intensiva, informa boletim

Faustão foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade semi-intensiva nesta sexta-feira, 1, e segue em processo de reabilitação.

Em comunicado divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para a imprensa, foi informado ainda que a função cardíaca do apresentador está normal e não apresentou intercorrências.

Faustão fez um transplante de coração no início da tarde deste domingo, 27. O procedimento durou 2h30 e foi realizado com sucesso, segundo o hospital. Nesta quinta-feira, 31, o apresentador apareceu pela primeira vez e agradeceu a família do doador em um vídeo.

“Sou eternamente grato ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eu fico emocionado. Ele me deixou a chance de viver de novo”, disse.

Para o UOL, o apresentador revelou nesta sexta-feira, 1, que não pretende voltar para a televisão. “Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais”, brincou. “Quero fazer algo para o Youtube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver.”