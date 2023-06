Homenagem a Silvio Santos buscou emocionar público mantendo alto astral; leia análise

O Programa Silvio Santos especial de 60 anos da atração foi ao ar na noite deste domingo, 4. Sem a presença de Silvio Santos, o comando ficou por conta de Patricia Abravanel, que já assumiu a apresentação há algum tempo.

Patricia Abravanel (de amarelo) ao lado de bolo em homenagem aos 60 anos do 'Programa Silvio Santos' Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2023)/SBT

Com uma pegada de retrospectiva, o programa mesclou fatos da televisão com acontecimentos do Brasil e do mundo, lembrados década por década. Entre momentos que reuniam artistas ‘das antigas’ no palco, como cantores frequentadores do Qual É A Música e ex-jurados do Show de Calouros, foram inseridos também participantes que foram ao SBT como ‘anônimos’, mas acabaram voltando à tona graças à internet e às redes sociais.

Em alguns momentos, porém, o ritmo acabou ficando lento, com extensas listas mostrando trechos de poucos segundos de artistas ao lado de Silvio, ou relembrando quadros e programas clássicos comandados pelo apresentador. Levando em conta o recente período de pandemia em que muitas reprises foram veiculadas, o impacto de nostalgia acaba não sendo tanto.

Silvio Santos ao lado de Gugu no 'Programa Silvio Santos' Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2023)/SBT

Gugu Liberato, apresentador que chegou a ser escolhido como ‘substituto’ por Silvio no fim dos anos 1980, quando o dono do SBT passou por problemas nas cordas vocais, teve um período razoável destinado à sua lembrança. Um momento ao estilo In Memoriam, com diversas pessoas importantes na trajetória do Programa Silvio Santos, também deu um toque de emoção ao especial. Mesmo em momentos próximos às homenagens, a apresentadora soube manter o clima de alto astral.

O fato de o Programa Silvio Santos sempre “ter dado palco aos políticos” também foi destacado, relembrando a presença de diversos ex-presidentes na atração. Geraldo Alckmin (PSB), atual vice-presidente do Brasil, esteve no palco para receber um troféu - ele teve uma participação antiga no quadro Cidade Contra Cidade, quando era prefeito de Pindamonhangaba.

Silvio Santos ao lado de Geraldo Alckmin no 'Programa Silvio Santos' Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2023)/SBT

Antes de o político ir embora, Patricia fez questão que sua mãe, Íris, lhe desse um abraço. Em 2001, Alckmin acompanhou a negociação pelo fim do sequestro de Silvio Santos, tendo recebido agradecimentos do apresentador e sua família à época.

Além das homenagens, algumas brincadeiras tradicionais da atração com presenças de peso, como o Jogo das 3 Pistas disputado entre Eliana e Adriane Galisteu. Na reta final, uma homenagem às “colegas” do auditório, representando o público, além dos sempre presentes Liminha e Roque, que, aos 86 anos, disse: “Tenho muito orgulho em ser o primeiro funcionário dessa casa”.

Houve também momento em que Patricia Abravanel falou em primeira pessoa sobre sua entrada no programa como apresentadora, inicialmente ao lado do pai, e, em seguida, sozinha. Talvez um indício de que, em breve, o já distante Silvio possa ‘passar o bastão’ oficialmente.

Liminha e Roque ao lado de Patricia Abravanel durante homenagem ao 'Programa Silvio Santos' de 60 anos Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2023)/SBT

Deslizes

No geral, foi um programa bonito, ainda que com um ou outro deslize, como a edição confusa da participação de Eliseu, primeiro a ganhar R$ 1 milhão num programa do SBT, o Gol Show.

Em outro momento, Nelson Rubens quase cometeu um ato falho durante seu discurso. “O povo deve estar muito feliz vendo esse programa seu [Patricia], do seu pai, 60 anos de história na televisão brasileira. Agora, ele era...”, disse. Quando reparou que o tom poderia dar a entender que Silvio não estivesse mais entre nós, imediatamente se corrigiu: “Ele é, né!”. “Ele é!”, exclamou a apresentadora. Então, Nelson Rubens continuou: " [Silvio] Não está nesse momento aqui, mas sempre foi um apoiador do artista, do júri”.

Também destoou do clima de festa a presença da garota (hoje, já uma mulher) que fez uma piada indecorosa envolvendo um bambu há décadas. Em vez de descontração, descobriu-se que ela se arrependeu do momento e até pediu desculpas a Silvio Santos.

Homenagens do Programa Silvio Santos - 60 Anos

Entre os principais quadros homenageados, Em Nome do Amor, Qual É a Música, Show de Calouros, Domingo no Parque, Portas da Esperança, Topa Tudo por Dinheiro (e Câmeras Escondidas) e Troféu Imprensa.

Já entre os nomes homenageados com um troféu por terem feito parte da história do Programa Silvio Santos, Cleide e Waldir (primeiro casal formado num quadro da atração), Silvia Abravanel, Ronnie Von, Ary Toledo, Antonio Gianotti (homem que pediu fitas pornográficas na Porta da Esperança), Ivo Holanda e Fernando Benini, Celso Portioli, Luis Sales (menino fã do Raça Negra), Eliseu (primeiro a levar R$ 1 milhão no Gol Show), Geraldo Alckmin, Eliana, Adriane Galisteu e as filhas e a esposa de Silvio Santos.