Jandira Martini: Relembre os principais trabalhos da atriz que morreu aos 78 anos

Jandira começou no teatro com a peça Joana d’Arc Entre as Chamas, de 1967, mas a primeira aparição nas telas foi somente em 1983, com Braço de Ferro, da Band, indo para a Rede Globo em seguida com Roda de Fogo, de 1986. No ano seguinte, participou da comédia Sassaricando, como Teodora Abdalla, também da Globo e foi retornar à emissora somente em Os Maias, como Eugênia Silveira.

No meio tempo, emplacou Ana Raio e Zé Trovão, da Tv Manchete – como participação especial e coordenação de roteiro – além de Éramos Seis, do SBT. Estreou também Olga, Chorar de Rir e 10 Horas Para o Natal nos cinemas.