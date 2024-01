Morre atriz Jandira Martini, referência da comédia na TV e no teatro, aos 78 anos

A atriz Jandira Martini, conhecida pela participação em novelas de destaque da Globo, incluindo O Clone, Caminho das Índias e Sassaricando, e Éramos Seis, do SBT, morreu na segunda-feira, 29, aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo ator Marcos Caruso, amigo de longa data da artista, em uma postagem no Instagram nesta terça-feira, 30. O corpo será velado em cerimônia fechada para familiares e amigos na noite desta terça, 30, no Funeral Home, em São Paulo.

A atriz estava internada no Hospital Nove de Julho, na região central de São Paulo. Caruso não revelou a causa da morte da amiga.

“Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam”, escreveu Caruso, que relembrou ter escrito peças, roteiros de cinema, séries e novelas ao lado da atriz. “Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra”, continuou. “Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, finalizou.

Morre atriz Jandira Martini aos 78 anos. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Nos comentários da postagem, colegas de profissão lamentaram a morte. "O quê? A Jandira Martini? Meu Deus, quanta tristeza. Meu Deus", escreveu Marisa Orth. "Sinto muitíssimo. Que perda. Um abraço carinhoso para toda a família e amigos", disse Grace Gianoukas. O ator Miguel Falabella, que dirigiu Jandira na novela Sassaricando, também comentou a morte da atriz.

“Perdemos a extraordinária Jandira Martini. Uma atriz de grandes recursos, voz marcante, humor contagiante e lisura no trato com os colegas” escreveu.

Jandira nasceu na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Jandira se formou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP) e, em um primeiro momento, atuou sobretudo no teatro, como atriz, autora e diretora.

Entre as peças que escreveu estão sucessos Sua Excelência, O Candidato e Os Reis do Improviso. Como atriz fez peças clássicas do teatro mundial, como Medéia e Ricardo III.

De Sassaricando a Salve Jorge

Jandira Martini estreou na TV Globo apenas na década de 1980. Primeiro, como uma pequena participação na novela Roda de Fogo. Logo em seguida, esteve nos primeiros capítulos de Sassaricando, de Silvio de Abreu, novela de sucesso exibida entre 1987 e 1988. Sua personagem, a vilã Teodora Abadalla, morria nos primeiros capítulos, mas depois aparecia como um fantasma, em divertidas cenas com o ator Paulo Autran.

Sassaricando, aliás, reuniu a nata do teatro brasileiro. Além de Jandira, estavam no elenco Paulo Autran, Tônia Carrero, Maria Alice Vergueiro e Ileana Kwasinsky.

No SBT, esteve na segunda versão da novela Éramos Seis, um sucesso da emissora em 1994. Ela fazia a personagem Dona Genu, a vizinha fofoqueira da protagonista Lola, interpretada pela atriz Irene Ravache. Jandira também teve uma passagem pela Band.

A atriz voltou a trabalhar em novelas e minisséries, entre elas, a superprodução A Casa das Sete Mulheres, de Walther Negrão e Maria Adelaide Amaral, no papel de Dona Antônia. Sua parceria mais constante foi com a autora Glória Perez. Esteve no elenco de novelas como O Clone (2001), América (2005), Caminhos das Índias (2009) e Salve Jorge (2012). No cinema, era lembrada pelo papel de Dona Alma, a diretora ranzinza de Uma Escola Atrapalhada, filme que tinha no elenco Os Trapalhões, Angélica, Supla e Selton Mello. Ao lado de Caruso, Jandira recebeu o Prêmio Shell de Melhor Autora pela peça Porca Miséria.

Atualmente, o canal Viva transmite a reprise de América, de 2005, em que a atriz também esteve no elenco.