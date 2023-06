Linn da Quebrada relembra aprendizado com Fernanda Montenegro em gravação de filme

Linn da Quebrada falou sobre a oportunidade de ter atuado ao lado de Fernanda Montenegro, com quem gravou, em 2022, cenas do filme Dona Vitória, ainda sem data de estreia definida. “Um ícone!”, afirmou durante participação no Caldeirão com Mion neste sábado, 24.

Fernanda Montenegro e Linn da Quebrada em foto de 2022 Foto: Instagram

“Foi chiquérrimo. Eu gostei desde o início, porque foi tão íntimo, tão próximo... E um lugar que ela sempre falava, que ela precisava de mim ali. De que a gente precisava entender que a cena é feita em conjunto, mesmo, com o outro. Não adianta a pessoa ter muitos e muitos anos de carreira e estar em cena sozinha”, disse Linn sobre a experiência.

Mion perguntou sobre a “sinergia” em cena com a veterana. A atriz e cantora respondeu: “Foi bem forte. No primeiro dia de gravação já foi muito intenso. Acho que o que eu mais gosto na atuação, inclusive, é a possibilidade de ser outras [pessoas]. Viver várias vidas numa mesma vida. Colocar outras palavras na minha boca que eu possivelmente não falaria nessa vida, existindo dessa maneira, nessa situação.”

Conhecida por sua carreira musical, Linn da Quebrada também trabalha como atriz, tendo feito parte do elenco de séries da Globo como Segunda Chamada e Cine Holliúdy. Ela também ficou conhecida por ter participado do BBB 22 no ano passado.

Dona Vitória

O filme Dona Vitória mostrará a história baseada em fatos reais de uma mulher (que não teve seu nome real divulgado) que filmou ações de traficantes de drogas na Ladeira dos Tabajaras no Rio de Janeiro durante a década de 1990, para denunciá-los à polícia e à imprensa. Ao todo, 32 pessoas foram presas graças a ela.

A protagonista (que na vida real morreu no último mês de fevereiro, aos 97 anos) será interpretada por Fernanda Montenegro.