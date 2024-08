Milton Leite revela bastidores de sua despedida da Globo: “Todo mundo me aplaudindo e eu chorando”

Ao encerrar a narração, feita dos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, Leite falou, dirigindo-se ao público: “Procurei a direção da Globo em fevereiro deste ano e propus um encerramento. A gente tratou isso com muito carinho e gentileza, lado a lado. Até que chegamos no consenso de que talvez o ideal fosse encerrar a minha participação aqui no canal na minha oitava Olimpíada”.

Agora, entrevista ao programa Timeline, na Rádio Gaúcha, Leite revelou os bastidores de sua despedida. “Não estava programada nem aquela fala que eu faço no final da transmissão do atletismo. Um coordenador virou para mim e falou: ‘Não vale a pena você simplesmente entregar, ir embora e tal, fala alguma coisa, vou te botar no estúdio’. Aí eu fui falar que eu estava encerrando a minha história na Globo”, disse.