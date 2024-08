Milton Leite se despede do Grupo Globo ao vivo após 19 anos e se emociona

Uma das vozes mais marcantes da história do Grupo Globo, o narrador Milton Leite anunciou, ao vivo, sua saída da emissora. O acordo de rescisão já havia sido feito no começo do ano mas foi oficialmente confirmado pelo profissional neste sábado, 10.

O anúncio aconteceu durante a programação do Sportv nas Olimpíadas de Paris, onde Leite havia narrado as últimas provas do atletismo que aconteciam no Stade de France, na capital francesa. Dos estúdios Globo, o jornalista se despediu do público, explicou os motivos para deixar o canal e elogiou o colega de profissão Odinei Ribeiro, que estava ao seu lado no momento da transmissão.

Milton Leite anuncia sua saída do Grupo Globo ao vivo no Sportv Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE Vale ressaltar que, apesar da despedida do narrador da Globo, Milton não indicou que está se aposentando da profissão e não fechou as portas para futuros trabalhos dentro de sua profissão. O comunicado diz, restritamente, sobre sua saída da Globo e do Sportv. “O atletismo termina agora e encerro aqui também a minha participação nos canais Globo. Depois de 19 anos e meio de trajetória aqui dentro, decidi que queria interromper a relação com a Globo. Não existe apenas um único motivo para romper uma relação, eles vão se somando. Você chega à conclusão sobre aquele momento de interromper. E decidi, principalmente, porque quero descansar um pouco, quero ter mais tempo com os meus netos, com as minhas filhas, com a minha esposa”, inicia Milton.

Apesar do acordo ter sido feito há alguns meses, o narrador e a diretoria do grupo têm boa relação e chegaram a conclusão que a melhor maneira de encerrar o vínculo seria com a participação do narrador nos Jogos Olímpicos, os oitavos de sua carreira como jornalista.

Ao lado de Odinei Ribeiro, narrador do Sportv que o acompanhava no estúdio naquele momento, Milton agradeceu a companhia dos colegas e valorizou o trabalho desenvolvido dentro do canal esportivo. “Estou muito feliz que o Odinei está aqui, porque o Odinei é um dos grandes amigos que eu fiz aqui na empresa. É um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci. E foi assim ao longo desses 19 anos. Eu fiz muitas amizades, fiz grandes eventos, recebi apoio sempre da casa. Então, nesse meu último ato aqui nos canais Globo, agradeço muito a todas as pessoas que eu conheci, a todos os amigos que eu fiz aqui, a todos os eventos que eu tive a oportunidade de participar. E dizer que sigam em frente, a vida segue, e eu vou torcer muito pelos amigos que eu deixo aqui e já deixei em outros lugares também”.

No fim, deixou um recado direto aos espectadores que o acompanhavam naquele momento. “Foi muito bom ter estado aqui nesses 19 anos e meio com a sua companhia, acompanhando grandes eventos esportivos”, finaliza o narrador.