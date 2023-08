‘Fantástico’: Mister M e Cid Moreira dão risada em reencontro após 20 anos

Mister M não revelava seu rosto ou quem era, mas foi uma das figuras mais marcantes do Fantástico no fim dos anos 1990. Com narração de Cid Moreira, o ilusionista Val Valentino encenava truques impressionantes para, em seguida, revelá-los no ar - o que gerou a fúria de mágicos e levou a Globo a ser proibida de exibir o quadro pela Justiça brasileira (clique aqui para relembrar).

MISTER1 E8 01/11/01 MISTER M TELEJORNAL CADERNO 2 OE MISTER M E CID MOREIRA EM GRAVACAIO DO CLIP O BONDE DE MISTER M FOTO DIVULGACAO

Neste domingo, 20, o Fantástico, em mais uma reportagem das comemorações aos 50 anos de sua estreia, promoveu um reencontro entre Cid Moreira, hoje com 96 anos, e Leonard Montano, nome de batismo de Val Valentino, o Mister M - que recentemente passou por dificuldades financeiras e tratou um câncer.

“Um bocado de tempo que a gente não se via”, disse Cid. “Sim, tempo demais. Esperei muito por esse dia”, comentou o ilusionista. Um diretor do programa relembrou que a ideia de pôr o locutor para narrar o quadro, inicialmente, foi vista como ridícula, mas diante da boa recepção de Cid e do público, a visão mudou.

Mister M ao lado de Cid Moreira em especial de 50 anos do 'Fantástico' Foto: Globo

Como é o rosto do Mister M?

Mistério naqueles tempos, o rosto de Mister M foi revelado com ar de notícia bombástica por Gugu Liberato num Domingo Legal. Posteriormente, Val Valentino fez diversas aparições na mídia mostrando sua verdadeira face, como no programa The Noite (confira abaixo).