MTV: relembre 7 programas que todo jovem dos anos 1990 assistiu, de ‘Teleguiado’ a ‘Rockgol’

A MTV foi lançada no Brasil em 20 de outubro de 1990 e, mesmo com algumas dificuldades para sintonizar o canal à época, marcou diversas gerações de jovens até sair do ar em 30 de setembro de 2013, há 10 anos (posteriormente, a marca foi relançada na TV fechada, sob nova administração e estilo totalmente diferente).

Relembre abaixo sete programas da ‘Antiga MTV’ que fizeram sucesso entre adolescentes e jovens adultos nos anos 1990.

MTV20 S4 ARQUIVO 22/02/00 MTV VARIEDADES JT DIDI ( ADRIANA) E MARCOS MION APRESENTADORES DA SUPERNOVA DA MTV FOTO: EPITACIO PESSOA/AE Foto: EPITACIO PESSOA / AE

Disk MTV

Exibido no fim da tarde, a ideia do Disk MTV era trazer os clipes mais votados pelo público do canal, com alguns comentários e recados entre eles feito por uma apresentadora, por vezes também contando com convidados.

O programa estreou em 1990 com Astrid Fontenelle, posteriormente sendo também apresentado por Cuca Lazarotto, Sabrina Parlatore e Sarah Oliveira. A atração chegou ao fim em 2006, sendo ainda apresentado por nomes como Luisa Micheletti, Carla Lamarca e as irmãs K-Sis.

Acústico MTV

Importando uma ideia que já existia com o MTV Unplugged nos Estados Unidos, grandes nomes da música brasileira como Legião Urbana, Gal Costa, Rita Lee, João Bosco e Titãs gravaram acústicos que eram exibidos na emissora, e posteriormente vendidos também como álguns ou tocados em rádios. A prática continuou também na década seguinte, com muitos acústicos sendo comercializados também em DVD.

Gravação do 'Acústico MTV' do Capital Inicial, com participação de Zélia Duncan ao lado de Dinho Ouro Preto. Foto de março de 2000. Foto: MTV

Teleguiado MTV

Apresentado por Cazé Peçanha, o programa focava na interatividade, conversando com diverso espectadores por ligação - eles se inscreviam numa lista e recebiam o telefonema do apresentador ao vivo, o que gerava algumas situações inusitadas. Além de mandar recados e participar de promoções, também pediam clipes. Foi ao ar entre 1995 e 1999.

“Uma das fases mais gostosas da minha vida foi quando apresentei o Teleguiado MTV. Eu passei quatro anos apresentando esse programa diariamente, atendendo às ligações, conversando com o público ao vivo. Marcou muito minha carreira por toda construção profissional que eu tive ao longo desses anos”, contou o apresentador em entrevista ao Terra em 2013.

Luau MTV

Iniciado na segunda metade dos anos 1990, a ideia de levar artistas do momento para fazer um show na praia, com instrumentação diferenciada, fez sucesso por mais de uma década, e teve edições marcantes com nomes como Charlie Brown Jr., Cássia Eller, Raimundos, Capital Inicial, Pitty, Titãs, Los Hermanos e O Rappa. Havia ainda trechos de conversa com o apresentador.

Gravação do Luau MTV em dezembro de 1999, à época apresentado por Sabrina Parlatore, na Bahia. Foto: Denise Bastos/Estadão

MTV na Estrada

Ao estilo documentário, o programa acompanhava os bastidores de uma viagem de bandas famosas em turnê, incluindo momentos de descontração em ônibus ou aviões e nos quartos de hotel, além da trilha sonora composta pelos principais hits do grupo em questão e de entrevistas que, muitas vezes, tinham um teor de espontaneidade maior que o normal. Grupos como Mamonas Assassinas, Raimundos, Titãs e Sepultura chegaram a participar.

Piores Clipes do Mundo

Hoje apresentador consagrado, Marcos Mion se acostumou a utilizar (inclusive na Globo e na Record) o mesmo estilo de apresentação da época do Piores Clipes do Mundo, surgido em 1999. À frente de um fundo de chroma key, que exibia clipes, ele fazia piadas e apontava bizarrices nos vídeos.

Rockgol

Com narrações cheias de bordões por parte de Paulo Bonfá e Marco Bianchi, alguns dos principais músicos do Brasil deixavam os instrumentos de lado para calçar as chuteiras e se enfrentar no campo. Nomes como Samuel Rosa, do Skank, e Supla, além de integrantes de CPM 22, Planet Hemp, Ira!, Cidade Negra e Engenheiros do Hawaii estiveram nos elencos, que eram atualizados a cada ano. Inicialmente, era grafado como Rock & Gol.

Roger, do Ultraje a Rigor, e o cantor Otto durante participação no 'Rockgol' da MTV em junho de 2002 Foto: Fernando Figueiredo/MTV

Toni Garrido, do Cidade Negra, durante participação no Rockgol em julho de 2002 Foto: MTV

Supla durante participação no 'Rockgol', da MTV, em julho de 2002 Foto: MTV

Como foi a estreia da MTV em 1990?

