‘Odete Roitman é o retrato de uma classe que despreza o Brasil’, diz Débora Bloch

A atriz Débora Bloch deu pistas de que Odete Roitman não mudou nada nos últimos 37 anos. Ela falou sobre a personagem em uma coletiva de imprensa realizada pela TV Globo na última terça-feira, 11. Caberá à atriz dar vida à grande vilã da teledramaturgia brasileira no remake de Vale Tudo, previsto para estrear no dia 31 de março, com texto de Manuela Dias.

‘Vale Tudo’: quem é quem no remake da novela da Globo?

“Odete Roitman é o retrato de uma classe que despreza o Brasil, mas, ao mesmo tempo, se beneficia dele, suga suas riquezas. Uma personagem interessante, mas, infelizmente, muito atual”, disse a atriz.

A atriz Débora Bloch na pela da vilã Odete Roitman Foto: Rudy Huhold/TV Globo

PUBLICIDADE Para a atriz, a Odete de agora guarda semelhança com a de 1988 justamente no desprezo que a vilã tem pelo País. A novela original foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e se tornou um dos grandes sucessos do gênero. No passado, Odete foi interpretada pela atriz Beatriz Segall. Débora afirmou ainda que o Brasil mudou muito de 1988 para cá, mas que há no mundo uma onda de um pensamento que é conservador, preconceituoso e retrógrado. “Nunca imaginei que fôssemos assistir novamente a essa ode a ideias tão ultrapassadas e fascistas. Estamos vendo o mundo caminhando para isso. E a Odete representa esse pensamento”.

No remake, Odete terá como nora Maria de Fátima, personagem de Bella Campos. Fátima é filha de Raquel, que nessa versão ficará a cargo da atriz Taís Araújo. Odete, portanto, consentirá que o filho, Afonso (Humberto Carrão), se case com uma mulher preta, caso o roteiro siga a obra original.

Na coletiva de imprensa, questionada, Débora afirmou não saber responder como essa relação se daria, pois as gravações da novela ainda não chegaram aos capítulos em que Fátima entra para a família Roitman - Odete só entra na novela no capítulo 24. No entanto, ela acha que Odete segue sendo uma mulher preconceituosa.

“Essas pessoas preconceituosas e racistas estão aí ainda. Nesse sentido, temos muito a caminhar”, disse. “Odete é preconceituosa e classista. Ela é controladora e manipuladora. Ela vê na Maria de Fátima uma pessoa que ela acha que vai controlar. Acho até que ela subestima a Maria de Fátima, e levará uma rasteira. Ela não controla tudo, graças a Deus”.