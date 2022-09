‘Peppa Pig’ apresenta, pela primeira vez, um casal do mesmo sexo entre seus personagens

AFP - A famosa série de desenhos animados britânica Peppa Pig, protagonizada por uma porca que é muito popular entre as crianças de todo o mundo, apresentou pela primeira vez um casal de mães lésbicas entre seus personagens - e isso foi bem recebido pela comunidade LGBT+.

No 41º episódio da 7ª série, que foi ao ar terça-feira, 6, no Canal 5 do Reino Unido, Penny, a ursa polar, conta a seus amigos sobre suas duas mães.

“Uma mamãe é médica e a outra cozinha espaguete”, diz Penny. “Eu amo espaguete”, acrescenta. Mais tarde, as duas mulheres são vistas pegando a menina na escola.

Robbie de Santos, representante da Stonewall, ONG de defesa dos direitos LGBT+, descreveu esta primeira aparição de uma família homossexual como “fantástica”.

“Muitos daqueles que assistem ao episódio terão duas mães ou dois pais e faz sentido para muitos pais e filhos que suas experiências sejam representadas em um programa infantil cult”, disse à BBC.

A iniciativa, que dá visibilidade às pessoas LGBT+ em uma série infantil na qual ainda são pouco representadas, também foi elogiada nas redes sociais. “É assim que a inclusão deve ser ensinada às crianças pequenas”, escreveu um usuário do Twitter.

Peppa é um dos personagens mais populares da televisão infantil Foto: TV Cultura

Embora personagens LGBT+ já tenham aparecido em programas infantis, é a primeira vez em seus 18 anos de história que os criadores de Peppa Pig decidem incluí-los.

Há dois anos, uma petição que já conquistou quase 24 mil assinaturas pedia que uma família com pais do mesmo sexo fosse incluída no programa.

Outro programa infantil britânico exportado internacionalmente, Thomas e Seus Amigos, em breve apresentará um personagem autista, dublado por um menino de nove anos com autismo, no Canal 5, a partir de 21 de setembro.