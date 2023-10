‘Renascer’: O que já se sabe sobre a nova novela da Globo? Veja nomes do elenco e vídeo

Nesta quinta-feira, 19, a Globo passou a revelar mais detalhes sobre o remake da novela Renascer, de 1993, que deve ir ao ar em janeiro do próximo ano. A trama, que será transmitida em horário nobre, é escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão. Luperi ainda foi responsável pela releitura de Pantanal, sucesso da Globo também criado por Ruy Barbosa.

As gravações da novela começaram este mês em Ilhéus, na Bahia, onde a história se desenvolve nas duas fases. A emissora divulgou as primeiras imagens do remake nesta quinta. Nos registros, é possível ver Humberto Carrão como José Inocêncio jovem, além de Duda Santos como Maria Santa e Juan Paiva como João Pedro. Veja:

A trama de Renascer

Globo divulgou primeiras imagens do remake de 'Renascer'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A história acompanha a trajetória de José Inocêncio, que se torna uma “figura mítica” após sobreviver a uma emboscada. Ele também cresce como o fazendeiro mais bem-sucedido da região pelos êxitos como produtor de cacau.

O jovem logo se apaixona por Maria Santa. Do amor, nascem quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e o caçula João Pedro. Maria morre após dar à luz ao filho mais novo, o que faz com que Inocêncio o culpe pela morte durante toda a vida.

João, porém, segue sentindo admiração pelo pai. Mas a situação muda com a chegada de Mariana ao local, o que faz com que pai e filho se apaixonem pela mesma mulher.

O elenco de Renascer

Enquanto Carrão dará vida a José Inocêncio jovem, o papel do protagonista também será assumido por Marcos Palmeira, que interpretou João Pedro na versão original. Além de Duda Santos e Juan Paiva, nomes como Vladimir Brichta, Juliana Paes e Matheus Nachtergaele também estarão na novela.

O elenco do remake de Renascer é composto por: Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juan Paiva, Theresa Fonseca, Duda Santos, Antonio Calloni, Vladimir Brichta, Juliana Paes, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Jackson Antunes, Adanilo, Matheus Nachtergaele, Fabio Lago, Maria Fernanda Cândido, Samantha Jones, Chico Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Rodrigo Simas, Marcello Melo Jr, Renan Monteiro, Xamã, Sophie Charlotte, Gabriela Medeiros, Juliane Araujo, Ana Cecilia Costa, Livia Silva, Julia Lemos, Almir Sater, Quitéria Kelly, Belize Pombal, Evaldo Macarrão, Mell Muzzillo, Uiliana Lima, Pedro Neschling, Flávia Barros, entre outros.

A Globo vai poder utilizar o nome Renascer para a novela?

A utilização do nome Renascer para o novo remake é incerta, já que a Globo perdeu o direito do uso da marca. O título pertence a Luiz Carlos da Silva, que registrou o nome em um salão de beleza em 2014. A informação foi confirmada pelo Estadão por meio da análise do registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) na semana passada.

Como alternativa, a emissora tenta registrar o nome Renascer Remake. O INPI ainda tem a prerrogativa de rejeitar o pedido da empresa. Conforme a assessoria de imprensa do INPI, o tempo médio para o registro de uma marca é de aproximadamente 14 meses.

O Estadão tentou com a Globo para esclarecer o uso da marca, mas não obteve resposta. No vídeo divulgado nesta quinta, a emissora utilizou apenas o nome Renascer.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais