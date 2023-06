Silvia Abravanel diz que esperava Silvio Santos ‘de pijama’ em especial de programa: ‘Imprevisível’

A apresentadora Silvia Abravanel comentou sobre a ausência de Silvio Santos no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos e brincou que esperava que o pai participasse “de pijama”. Silvia compareceu ao leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr. nesta quinta-feira, 22, e foi questionada sobre uma possibilidade de retorno do apresentador ao SBT.

“Meu pai é muito de lua, ele pode levantar um dia e resolver ir”, comentou em entrevista à Quem. “Eu esperava que ele fosse no especial de 60 anos do programa de pijama, porque ele é muito assim: ele chega, coloca o microfone e faz o show dele”, disse.

Silvia Abravanel comentou sobre a possibilidade de retorno do pai ao SBT. Foto: Gabriel Cardoso/SBT/Divulgação

Ela, porém, disse que não tem certeza se o pai vai decidir retornar à televisão. “É uma coisa imprevisível, meu pai é uma pessoa imprevisível”, completou.

Sobre o estado de saúde de Silvio, a apresentadora informou que o pai está bem. “Ele está ótimo de saúde, está bem ‘de corpo’, ‘de cabeça’”, afirmou.

O apresentador não esteve na gravação do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi ao ar no início do mês. Na ocasião, a atração foi comandada por Patrícia Abravanel.

Pouco antes da exibição, Íris Abravanel, esposa de Silvio, comentou que o marido estava confiante com o comando de Patrícia.

“Acho que ele não está vindo porque está acomodado com a Patrícia [no comando do programa]. Confesso que sou meio egoísta e estou amando ter ele só para mim”, comentou em entrevista ao jornalista Fefito, do Uol.