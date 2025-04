‘Vale Tudo’: Humberto Carrão tem rotina de atleta para entender a mente de um super-rico como Afonso

Humberto Carrão terá suas primeiras cenas no remake de Vale Tudo nesta quinta-feira, 3. Ele interpreta Afonso Roitman, filho da bilionária Odete Roitman, a grande vilã da trama.

No primeira parta da novela, Carrão terá um envolvimento com Solange Duprat, diretora de conteúdo da agência Tomorrow, interpretada pela atriz Alice Wegmann, e será pressionado por Odete para assumir as operações da empresa da família em Paris.

PUBLICIDADE Em entrevista ao Estadão, Carrão falou sobre como construiu o personagem que, nesta nova versão, assinada por Manuela Dias, será um triatleta. “Os super-ricos escolhem esportes de alta performance como uma forma de obsessão, mas também pela possibilidade de encontrar um obstáculo, a possibilidade da derrota, algo que caras como o Afonso não conhecem na vida”, disse Carrão na entrevista.

Afonso, personagem de Humberto Carrão, é um triatleta Foto: Manoella Mello/ TV Globo

Para viver melhor essa experiência, Carrão passou a treinar triatlo de verdade, com auxílio de uma assessoria esportiva. “Experimento como ator. Não sou um atleta, mas perceber de perto a força da mente deles é um privilégio”, explica o ator, que tem acordado entre 4h e 5h para treinar.

Em ‘Vale Tudo’, Afonso será vítima de Maria de Fátima (Bella Campos), que fará de tudo para se casar com ele e se mudar de vida. Fátima será ajudada por Odete, que não quer que Afonso se relacione com Solange.

No papo com o Estadão, Carrão também comentou como será a relação do personagem com a mãe na ficção. “Penso que Afonso é um cara muito analisado. Que muito cedo foi para a terapia e já sabe o que esperar ou não da mãe. Diferente da Heleninha (Paolla Oliveira), que sempre espera algo da Odete. Afonso sabe que não vem nada, mas é a mãe dele. Quando se encontram, diante da figura poderosa e opressora dela, ele se sente mais inseguro, se defende e, com isso, fica mais parecido com ela”, disse.