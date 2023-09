Zeca Camargo, Fernanda Lima, Adnet... MTV foi uma ‘fábrica’ de revelar apresentadores; veja lista

A MTV estreou no Brasil em 1990 e marcou gerações de jovens ao longo dos 23 anos em que esteve no ar. Há 10 anos, em 30 de setembro de 2013, porém, a ‘antiga MTV’ acabou - a marca continua existindo entre as opções da TV paga, mas em um contexto completamente diferente.

Relembre abaixo alguns artistas que passaram pela MTV no começo de suas carreiras e você possivelmente nem se lembrava mais:

O apresentador esteve no canal entre sua estreia, em 1990, e 1994, quando foi substituir Marcelo Rubens Paiva no Fanzine, da TV Cultura. Na emissora, apresentou o Semana Rock MTV, entre outras participações.

Zeca Camargo como apresentador da MTV em 1991 Foto: Reprodução de entrevista com Mike Patton, do Faith No More (1991)/MTV Brasil

Em entrevista ao Flow Podcast em 2021, ele relembrou o período: “Na MTV era maravilhoso, um monte de moleque alucinado. Eu era diretor. Tinha 26 anos e era diretor de jornalismo! Tinha uma equipe, assinava contratos... Era uma molecada fazendo TV, e tinha carta totalmente branca.”

Posteriormente, Zeca Camargo esteve à frente de diversos programas da Globo, como o Fantástico, Vídeo Show, É de Casa, No Limite e Hipertensão. Atualmente, é apresentador do Melhor da Noite, na Band, emissora da qual é contratado desde 2021.

“A primeira coisa que fiz na MTV foi um mochilão no Havaí. Na verdade, eu cheguei para uma entrevista, estavam precisando de alguém e viajava no outro dia. Ela foi com minha cara, eu fui com a dela. Tem passaporte? Tem visto? Tem. No outro dia eu tava indo pro Havaí. Nessa época eu nunca imaginava que fosse fazer televisão”, relembrava a apresentadora em entrevista ao My MTV em 2013.

Fernanda Lima durante sua primeira aparição na MTV Brasil, em viagem ao Havaí, em 1999 Foto: Reprodução de 'Mochilão MTV' (1999)/MTV Brasil

Apesar do trabalho inicial, em 1999, Fernanda Lima, que trabalhava como modelo, não foi contratada pela MTV, participando de programas em outras emissoras. Já no começo dos anos 2000, apresentou diversas edições do Beija Sapo, programa de relacionamentos que também teve Daniela Cicarelli no comando.

Depois de sair da MTV, Fernanda Lima substituiu Angélica, que estava grávida, no quadro Vídeo Game, do Vídeo Show. Ela também tentou emplacar a carreira de atriz, nas novelas como Bang Bang e Pé na Jaca. Diante de críticas negativas, porém, continuou a ter destaque como apresentadora de programas como o Amor e Sexo e o Superstar.

Fernanda Lima durante gravação para a MTV em dezembro de 2000 Foto: MTV

Apesar de o humorista ter feito pequenas participações, com frases curtas, em novelas da Globo (em Malhação, por exemplo, viveu garçom que entregava suco por uma cena), sua estreia ‘pra valer’ na televisão se deu na MTV.

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, em 2008, ele relembrou como chegou à emissora: “Fiz um filme, o Pode Crê, e fui divulgar na MTV. Todo mundo [do elenco] foi para um programa, eu fui para o Rock Gol, me senti super à vontade, me encheram de cerveja, falei um monte de besteira. A diretoria falou: ‘Esse cara é legal, vamos conversar’. A gente chegou ao programa dois meses depois”.

Gravação do programa '15 Minutos', da MTV, em 2008 Foto: Kelly Fuzaro/MTV

Em 2008, esteve à frente do 15 Minutos, programa que tinha como cenário um quarto, no qual fazia comentários bem-humorados sobre diversos assuntos, além de suas conhecidas imitações, como de Dinho Ouro Preto ou Silvio Santos. Ele era acompanhado pelo amigo Kiabbo (Felipe Ricotta, que posteriormente deu declarações à imprensa criticando Adnet), sempre portando um violão. Na leva final de episódios, o personagem foi substituído por Rafael Queiroga.

Após o sucesso de 15 Minutos, Marcelo Adnet fez diversos outros humorísticos na MTV, incluindo Furfles e Comédia MTV. Em 2013, foi contratado pela Globo, onde começou fazendo um quadro de humor no Fantástico. Na emissora, se destacou nas esquetes do Tá no Ar: a TV na TV e como o novo Rolando Lero na versão mais recente da Escolinha do Professor Raimundo. Continua fazendo trabalhos diversos na Globo e no Globoplay.

Marcelo Adnet ao lado de Kiabbo em gravação do '15 minutos' no estúdio da 'antiga MTV' na rua Alfonso Bovero, em São Paulo, em julho de 2008 Foto: J.F. Diorio/Estadão

A estreia de Tatá Werneck como integrante fixa de um programa de televisão se deu na MTV, no começo dos anos 2010. Na emissora, teve destaque em programas como o Comédia MTV e o Quinta Categoria, e apresentou o Trolalá já na fase de reta final do canal. No programa, ao lado de Paulinho Serra, passava trotes a anônimos e famosos, e recebia desde músicos do momento a personalidades ‘obscuras’.

Posteriormente, Tatá Werneck fez sucesso em novelas da Globo, como Amor à Vida, I Love Paraisópolis, Haja Coração e Terra e Paixão (no ar atualmente) e especialmente com seu programa próprio de entrevistas bem-humoradas, o Lady Night, inicialmente exibido no Multishow, e depois passando também na Globo pela TV aberta.

Tatá Werneck na época em que trabalhava na 'antiga MTV' em foto de dezembro de 2012 Foto: Kelly Fuzaro/MTV

À época em que era conhecida como modelo, fez sua estreia como apresentadora no canal em 2002. Um de seus primeiros trabalhos foi ao lado de Cazé Peçanha, no Notícias de Biquíni, gravado ao fim daquele ano e apresentado durante o verão. Posteriormente, fez outros trabalhos, sendo o Beija Sapo, um reality show de paquera, um dos mais lembrados.

Daniela Cicarelli ao lado de Rodrigo e Maicon, participantes de um episódio do 'Beija Sapo' em 2005 Foto: MTV

Neste mês de setembro, a apresentadora volta à MTV, já na nova fase do canal, num programa de conselhos amorosos intitulado Socorro, Cicarelli, patrocinado por um aplicativo de relacionamentos.

Guilherme Santana

Assim como Tatá Werneck, o humorista teve início no Quinta Categoria, da MTV, em 2008. Participou de diversos outros projetos com os humoristas da época, como o Furfles e o Comédia MTV, antes de ir para o Pânico na Band, em 2012.

Conhecido por algumas de suas imitações, chegou a interpretar grandes nomes do humor brasileiro nas telas, como o ‘Zacarias’ dos novos Trapalhões e Serginho Mallandro na série O Rei da TV.