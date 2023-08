Treat Williams morreu devido a um ‘trauma grave e perda de sangue’, diz laudo sobre a causa da morte

A polícia do estado de Vermont, nos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira, 1º, a causa oficial da morte do ator Treat Williams. O astro de Everwood morreu em junho deste ano após um acidente de motocicleta. Segundo o relatório, ele teve um “trauma grave e perda de sangue”. O ator tinha 71 anos.

Williams estava usando um capacete no momento do acidente. Os paramédicos constataram ferimentos graves mas, apesar disso, o ator conseguia conversar com os profissionais no local. O artista foi declarado morto momentos depois em um centro médico em Albany, Nova York, após ser levado de avião para lá.

Causa da morte do ator Treat Williams foi revelada quase dois meses após o acidente. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Os policiais alegaram que o responsável pela tragédia, um homem chamado Ryan M. Koss, foi acusado de dirigir de forma “extremamente negligente”. Segundo um comunicado enviado à imprensa, as autoridades disseram que Koss estava sob a direção de um SUV Honda Element.

Em determinado momento, o rapaz teria virado “seu caminho no sentido da motocicleta do Sr. Williams”. “Ele foi processado sob a acusação e liberado”, cita a nota.

Com a colisão, o ator foi arremessado da motocicleta. “Ele sofreu ferimentos graves e foi levado de avião para o Albany Medical Center em Albany, Nova York, onde foi declarado morto”. O julgamento de Koss está previsto para o dia 25 de setembro na Divisão Criminal do Tribunal Superior de Vermont, em Bennington.